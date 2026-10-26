Galatasaray U19'dan Fenerbahçe U19'a karşı geri dönüş

U19 PAF Ligi'ndeki derbi mücadelesinde Galatasaray U19 ile Fenerbahçe U19 karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bolluca Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 3-1 kazandı.
Fenerbahçe, 22. dakikada Çağrı Balta'nın golüyle öne geçti. Galatasaray, 29. dakikada Doruk Özsaraç'ın kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı. İlk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 71. dakikada Dağhan Kahraman ve 77. dakikada Necati Oğulcan Yançel kaydetti.
FENERBAHÇE PENALTI KAÇIRDI
Fenerbahçe, karşılaşmanın 50. dakikasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Çağrı Balta, meşin yuvarlağı üstten auta göndererek penaltıdan yararlanamadı.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 19'a yükseltirken Fenerbahçe 13 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Galatasaray, Konyaspor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise deplasmanda Çorum U19 ile karşılaşacak.
Fenerbahçe, 22. dakikada Çağrı Balta'nın golüyle öne geçti. Galatasaray, 29. dakikada Doruk Özsaraç'ın kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı. İlk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 71. dakikada Dağhan Kahraman ve 77. dakikada Necati Oğulcan Yançel kaydetti.
FENERBAHÇE PENALTI KAÇIRDI
Fenerbahçe, karşılaşmanın 50. dakikasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Çağrı Balta, meşin yuvarlağı üstten auta göndererek penaltıdan yararlanamadı.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 19'a yükseltirken Fenerbahçe 13 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Galatasaray, Konyaspor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise deplasmanda Çorum U19 ile karşılaşacak.