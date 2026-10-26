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Bologna'da Artem Dovbyk için veda düşüncesi

Bologna, yaz transfer döneminde 17 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Artem Dovbyk'i ocak ayında Roma'ya geri göndermeyi düşünüyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ekim 2026 15:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bologna'da Artem Dovbyk için veda düşüncesi
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Bologna, yaz transfer döneminde Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Artem Dovbyk'ten şu ana kadar beklediği verimi alamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bologna forması altında şu ana kadar 4 maçta süre bulan 29 yaşındaki Ukrayanlı santtrfor, yalnızca 1 kez ağları havalandırabildi.

Bologna, bu gelişme sonrası Dovbyk ile ayrılığı gündemine aldı. İtalyan ekibi, Dovbyk'i ocak ayında Roma'ya geri göndermeyi düşünüyor. Dovbyk'in ara transfer dönemine kadar sergileyeceği performans, geleceği için belirleyici olacak.

Dovbyk, 17 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Bologna'ya imza atmıştı.



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