Jalen Brunson, son şampiyon New York Knicks'in sezona üç mağlubiyetle başlamasının ardından hücum organizasyonu ve maç sonundaki kararlar konusunda sorumluluğu üstlendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Madison Square Garden'daki karşılaşmada 28 sayı kaydeden Brunson, Knicks'in son bölümü doğru oynayamadığını kabul etti.
Bitime 9 dakika 20 saniye kala 10 sayı önde olan New York, son çeyrekte rakibine 40-27'lik üstünlük verdi.
Hücumdaki sorunlar ve top kayıpları sorulan Brunson, kendi kararlarına dikkat çekti:
"Maçın son bölümünde benim verdiğim kararlar.
Şutlarımız da girmiyor. Maç boyunca iyi fırsatlar bulduğumuzu düşünüyorum ama galibiyetlere katkı sağlayabilecek, kontrol edebileceğimiz küçük şeyler var. Bunlara geri dönmemiz gerekiyor."
Yıldız guard, takımın birlikte hareket etmesinin önemini vurguladı:
"Kazanmak için ne gerekiyorsa onu bulmalıyız. Kontrol edebildiğimiz şeyleri kontrol etmeliyiz.
Küçük gibi görünen ama kazanmaya etki edebilecek ayrıntılara odaklanmalıyız. En önemlisi de bunu birlikte yapmalıyız."
İlk üç maçında da etkili bölümler oynamasına rağmen istikrar sağlayamayan Knicks'in geçen sezonki başarıya güvenemeyeceğini belirten Brunson, şöyle devam etti:
"O serileri yakaladığımızda geçmişteki takımımıza benzemeye başlıyoruz. Sonra biraz rahatlıyoruz.
Bu yüzden tempomuzu düşürmemeli ve geçen yıl yaptığımız şeyleri uygulamaya devam etmeliyiz.
Aynı takım olmayacağız. Geçen yıl oynadığımız gibi kendiliğinden oynamayacağız. İnsan doğası böyle."
Brunson, takım arkadaşlarını hücumda doğru noktalara yerleştirme konusunda da kendisinden daha fazlasını beklediğini söyledi:
"Benim organizasyonu sağlamam ve yapmamız gerekenleri uygulayabilmek için doğru yerlerde olduğumuzdan emin olmam gerekiyor.
Her şey benim omuzlarımda. Bu konuda daha iyi bir lider olmalıyım. Arkadaşlarımızın doğru noktalarda ve hazır olduğundan emin olmalıyım."
Yaşanan sorunların doğru tepki verilmesi halinde takımı geliştirebileceğine inanan Brunson, şu ifadeleri kullandı:
"Şu anda zorluklarla karşılaşıyoruz. Önemli olan nasıl karşılık vereceğimiz.
Yolculuğun bu bölümünü kabul edip daha iyi olmanın bir yolunu bulmalıyız. Umarım birkaç maç sonra geriye bakıp 'Evet, bu süreç bizi geliştirdi' diyebiliriz."
Knicks, sezonun ilk galibiyetini almak için salı günü Detroit Pistons'ı ağırlayacak.
Bitime 9 dakika 20 saniye kala 10 sayı önde olan New York, son çeyrekte rakibine 40-27'lik üstünlük verdi.
Hücumdaki sorunlar ve top kayıpları sorulan Brunson, kendi kararlarına dikkat çekti:
"Maçın son bölümünde benim verdiğim kararlar.
Şutlarımız da girmiyor. Maç boyunca iyi fırsatlar bulduğumuzu düşünüyorum ama galibiyetlere katkı sağlayabilecek, kontrol edebileceğimiz küçük şeyler var. Bunlara geri dönmemiz gerekiyor."
Yıldız guard, takımın birlikte hareket etmesinin önemini vurguladı:
"Kazanmak için ne gerekiyorsa onu bulmalıyız. Kontrol edebildiğimiz şeyleri kontrol etmeliyiz.
Küçük gibi görünen ama kazanmaya etki edebilecek ayrıntılara odaklanmalıyız. En önemlisi de bunu birlikte yapmalıyız."
İlk üç maçında da etkili bölümler oynamasına rağmen istikrar sağlayamayan Knicks'in geçen sezonki başarıya güvenemeyeceğini belirten Brunson, şöyle devam etti:
"O serileri yakaladığımızda geçmişteki takımımıza benzemeye başlıyoruz. Sonra biraz rahatlıyoruz.
Bu yüzden tempomuzu düşürmemeli ve geçen yıl yaptığımız şeyleri uygulamaya devam etmeliyiz.
Aynı takım olmayacağız. Geçen yıl oynadığımız gibi kendiliğinden oynamayacağız. İnsan doğası böyle."
Brunson, takım arkadaşlarını hücumda doğru noktalara yerleştirme konusunda da kendisinden daha fazlasını beklediğini söyledi:
"Benim organizasyonu sağlamam ve yapmamız gerekenleri uygulayabilmek için doğru yerlerde olduğumuzdan emin olmam gerekiyor.
Her şey benim omuzlarımda. Bu konuda daha iyi bir lider olmalıyım. Arkadaşlarımızın doğru noktalarda ve hazır olduğundan emin olmalıyım."
Yaşanan sorunların doğru tepki verilmesi halinde takımı geliştirebileceğine inanan Brunson, şu ifadeleri kullandı:
"Şu anda zorluklarla karşılaşıyoruz. Önemli olan nasıl karşılık vereceğimiz.
Yolculuğun bu bölümünü kabul edip daha iyi olmanın bir yolunu bulmalıyız. Umarım birkaç maç sonra geriye bakıp 'Evet, bu süreç bizi geliştirdi' diyebiliriz."
Knicks, sezonun ilk galibiyetini almak için salı günü Detroit Pistons'ı ağırlayacak.