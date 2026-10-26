Real Madrid, Barcelona'nın apoletlerini Camp Nou'da söktü

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Barcelona ile Real Madrid, Camp Nou'da karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Büyük heyecana sahne olan mücadeleyi Real Madrid 2-1 kazandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren iki golü de Kylian Mbappe kaydetti.
Karşılaşmanın ilk bölümünde Barcelona, Anthony Gordon ile etkili oldu. İngiliz futbolcunun vuruşlarında kaleci Andriy Lunin gole izin vermedi. Real Madrid'de ise Arda Güler ve Mbappe rakip kalede fırsatlar yakaladı.
Konuk ekip, 41. dakikada öne geçti. Ceza sahasında önünde kalan topu değerlendiren Mbappe, fileleri havalandırarak takımına üstünlüğü getirdi.
Barcelona, devrenin son bölümünde Lamine Yamal ve Rodri ile beraberliği aradı ancak ilk yarı Real Madrid'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
RAPHINHA EŞİTLEDİ, LUNIN GEÇİT VERMEDİ
Barcelona, 61. dakikada skoru eşitledi. Pedri'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Raphinha, rakibinden sıyrılıp yaptığı vuruşla durumu 1-1'e getirdi.
Ev sahibi ekip, 66. dakikada ikinci gole yaklaştı. Kornerde yükselen Gerard Martin'in kafa vuruşunda Lunin kritik bir kurtarış yaptı. İlerleyen bölümde Yamal'ın denemeleri de Barcelona'ya üstünlüğü getirmedi.
ARDA GÜLER, JOAN GARCIA'YI ZORLADI
Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, şutlarıyla Barcelona savunmasını zorladı. Milli futbolcumuzun 5. dakikadaki vuruşu üstten auta giderken, 18. dakikadaki denemesinde Joan Garcia başarılı oldu. Arda, özellikle 63. dakikada ceza sahası dışından çektiği etkili şutla gole yaklaştı ancak Barcelona kalecisini geçemedi. 71. dakikadaki vuruşu da Garcia'da kalan genç oyuncu, kullandığı kornerlerle de takımının hücumlarına katkı sağladı.
SON SÖZÜ YİNE MBAPPE SÖYLEDİ
Mücadelenin son bölümünde yeniden sahneye çıkan Mbappe, Eduardo Camavinga'nın pasını yakın mesafeden ağlara gönderdi. Fransız yıldızın ikinci golü, Real Madrid'e Camp Nou'da üç puanı getirdi.
ZİRVEDE FARK ÜÇ PUANA İNDİ
Bu sonuçla ligdeki ilk puan kaybını yaşayan Barcelona'nın dokuz maçlık galibiyet serisi sona erdi. Katalan ekibi 27 puanla liderliğini korudu.
Puanını 24'e yükselten üçüncü sıradaki Real Madrid, Barcelona ile arasındaki farkı üçe indirdi. Atletico Madrid ise 25 puanla ikinci sırada yer aldı.
LA LIGA'DA GELECEK HAFTA
Barcelona, gelecek hafta Alaves'i ağırlayacak. Real Madrid ise Racing Santander deplasmanına gidecek.
Real Madrid'e galibiyeti getiren iki golü de Kylian Mbappe kaydetti.
Barcelona savunmasının büyük hatasını affetmeyen Mbappe, El Clasico'da takımını öne geçirdi! 🔥 https://t.co/6kbRX8y0rC
— Sporx (@sporx) October 25, 2026
Barcelona'nın tek golü Raphinha'dan geldi.
Real Madrid, Camp Nou'da bir kez daha öne geçti. 🍿 https://t.co/M4e6D4dMUv
— Sporx (@sporx) October 25, 2026
İLK YARIDA SAHNE MBAPPE'NİN
Raphinha, Pedri'nin nüthiş pasında skora dengeyi getirdi! 🤝 - SPORX koduyla S Sport Plus yıllık üyelik 400 TL indirimli! https://t.co/15ByYkL1v7 @ssportplustr #Reklam https://t.co/n2RDq4RoDZ
— Sporx (@sporx) October 25, 2026
Karşılaşmanın ilk bölümünde Barcelona, Anthony Gordon ile etkili oldu. İngiliz futbolcunun vuruşlarında kaleci Andriy Lunin gole izin vermedi. Real Madrid'de ise Arda Güler ve Mbappe rakip kalede fırsatlar yakaladı.
Konuk ekip, 41. dakikada öne geçti. Ceza sahasında önünde kalan topu değerlendiren Mbappe, fileleri havalandırarak takımına üstünlüğü getirdi.
Barcelona, devrenin son bölümünde Lamine Yamal ve Rodri ile beraberliği aradı ancak ilk yarı Real Madrid'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
RAPHINHA EŞİTLEDİ, LUNIN GEÇİT VERMEDİ
Barcelona, 61. dakikada skoru eşitledi. Pedri'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Raphinha, rakibinden sıyrılıp yaptığı vuruşla durumu 1-1'e getirdi.
Ev sahibi ekip, 66. dakikada ikinci gole yaklaştı. Kornerde yükselen Gerard Martin'in kafa vuruşunda Lunin kritik bir kurtarış yaptı. İlerleyen bölümde Yamal'ın denemeleri de Barcelona'ya üstünlüğü getirmedi.
ARDA GÜLER, JOAN GARCIA'YI ZORLADI
Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, şutlarıyla Barcelona savunmasını zorladı. Milli futbolcumuzun 5. dakikadaki vuruşu üstten auta giderken, 18. dakikadaki denemesinde Joan Garcia başarılı oldu. Arda, özellikle 63. dakikada ceza sahası dışından çektiği etkili şutla gole yaklaştı ancak Barcelona kalecisini geçemedi. 71. dakikadaki vuruşu da Garcia'da kalan genç oyuncu, kullandığı kornerlerle de takımının hücumlarına katkı sağladı.
SON SÖZÜ YİNE MBAPPE SÖYLEDİ
Mücadelenin son bölümünde yeniden sahneye çıkan Mbappe, Eduardo Camavinga'nın pasını yakın mesafeden ağlara gönderdi. Fransız yıldızın ikinci golü, Real Madrid'e Camp Nou'da üç puanı getirdi.
ZİRVEDE FARK ÜÇ PUANA İNDİ
Bu sonuçla ligdeki ilk puan kaybını yaşayan Barcelona'nın dokuz maçlık galibiyet serisi sona erdi. Katalan ekibi 27 puanla liderliğini korudu.
Puanını 24'e yükselten üçüncü sıradaki Real Madrid, Barcelona ile arasındaki farkı üçe indirdi. Atletico Madrid ise 25 puanla ikinci sırada yer aldı.
LA LIGA'DA GELECEK HAFTA
Barcelona, gelecek hafta Alaves'i ağırlayacak. Real Madrid ise Racing Santander deplasmanına gidecek.