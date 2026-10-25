Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında Konyaspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Yeşil-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 43 ve 56. dakikalarda Chidozie Awaziem kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 3 maç sonra kazanan Konyaspor, bu sezon ligde 2. galibiyetini aldı ve 8 puana ulaşarak 14. sıraya yerleşti.
Ligde ilk 2 hafta kazanan Gençlerbirliği'nin ise galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Başkent ekibi 8 puanla 16. sırada konumlandı.
Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, Galatasaray'ı ağırlayacak. Gençlerbirliği ise Alanyaspor'u konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
39. dakikada Luis'in kullandığı sert vuruşta ceza sahası içinde Ensar, topu kafayla Mendez'e indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda top üstten auta gitti.
40. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Muleka'nın şutunda dönen topu önünde bulan Melih İbrahimoğlu'nun şutunda kaleci İrfan Can Eğirbayat gole izin vermedi.
43. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Dompe'nin sol kanattan ortasında Deniz Türüç, topu ceza sahası içine indirdi. Awaziem'in kontrol ederek vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada Deniz Türüç'ün ters kanattan pasında topla buluşan Dompe'nin kavisli şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
54. dakikada ceza sahasın içinde Muleka ile paslaşmasında Deniz Türüç'ün şutunda, savunma topu çizgi üzerinden çıkardı.
56. dakikada Konyaspor skoru 2-0 yaptı. Sağdan kullanılan kornerde ceza sahasında oluşan karambolde Awaziem, önünde bulduğu topu ağlara gönerdi.
72. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun ceza sahasında Gouveia'ya müdahalesine, hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını işaret etti.
75. dakikada topun başına geçen Tongya'nın vuruşunda kaleci Bahardır Güngördü sağına uzanarak gole izin vermedi. Dönen topu tamamlamak isteyen Traore'nin vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
84. dakikada Gonçalves'in ara pasına hareketlenen Colley'in şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi.
88. dakikada Luis'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Bahadır Güngördü, topu güçlü çıkardı.
Konyaspor, müsabakayı 2-0 kazandı.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Oğuzhan Çakır, İbrahim Çağlar Uyarcan, Bahtiyar Birinci
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Baniya, Awaziem, Masuaku, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu (Dk. 83 Uğurcan Yazğılı), Deniz Türüç (Dk. 83 Colley), Bardhi (Dk. 76 Gonçalves), Dompe (Dk. 76 Toth), Muleka (Dk. 86 Mustafa Muhammed)
Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Fıratcan Üzüm (Dk. 57 Gouveia), Metehan Baltacı, Goutas (Dk. 30 Muhammet Ensar Çavuşoğlu), Thalisson, Diabate, Tongya, Salih Uçan (Dk. 46 Traore), Luis, Koita (Dk. 38 Oğulcan Ülgün), Mendes (Dk. 57 Orakpo)
Sarı kartlar: Dk. 35 Diabate, Dk. 45+2 Fıratcan Üzüm, Dk. 55 Traore (Gençlerbirliği), Dk. 84 Muleka (TÜMOSAN Konyaspor)
Goller: Dk. 43 ve 56 Awaziem (TÜMOSAN Konyaspor)
Yeşil-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 43 ve 56. dakikalarda Chidozie Awaziem kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 3 maç sonra kazanan Konyaspor, bu sezon ligde 2. galibiyetini aldı ve 8 puana ulaşarak 14. sıraya yerleşti.
Ligde ilk 2 hafta kazanan Gençlerbirliği'nin ise galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Başkent ekibi 8 puanla 16. sırada konumlandı.
Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, Galatasaray'ı ağırlayacak. Gençlerbirliği ise Alanyaspor'u konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
39. dakikada Luis'in kullandığı sert vuruşta ceza sahası içinde Ensar, topu kafayla Mendez'e indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda top üstten auta gitti.
40. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Muleka'nın şutunda dönen topu önünde bulan Melih İbrahimoğlu'nun şutunda kaleci İrfan Can Eğirbayat gole izin vermedi.
43. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Dompe'nin sol kanattan ortasında Deniz Türüç, topu ceza sahası içine indirdi. Awaziem'in kontrol ederek vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada Deniz Türüç'ün ters kanattan pasında topla buluşan Dompe'nin kavisli şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
54. dakikada ceza sahasın içinde Muleka ile paslaşmasında Deniz Türüç'ün şutunda, savunma topu çizgi üzerinden çıkardı.
56. dakikada Konyaspor skoru 2-0 yaptı. Sağdan kullanılan kornerde ceza sahasında oluşan karambolde Awaziem, önünde bulduğu topu ağlara gönerdi.
72. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun ceza sahasında Gouveia'ya müdahalesine, hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını işaret etti.
75. dakikada topun başına geçen Tongya'nın vuruşunda kaleci Bahardır Güngördü sağına uzanarak gole izin vermedi. Dönen topu tamamlamak isteyen Traore'nin vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
84. dakikada Gonçalves'in ara pasına hareketlenen Colley'in şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi.
88. dakikada Luis'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Bahadır Güngördü, topu güçlü çıkardı.
Konyaspor, müsabakayı 2-0 kazandı.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Oğuzhan Çakır, İbrahim Çağlar Uyarcan, Bahtiyar Birinci
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Baniya, Awaziem, Masuaku, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu (Dk. 83 Uğurcan Yazğılı), Deniz Türüç (Dk. 83 Colley), Bardhi (Dk. 76 Gonçalves), Dompe (Dk. 76 Toth), Muleka (Dk. 86 Mustafa Muhammed)
Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Fıratcan Üzüm (Dk. 57 Gouveia), Metehan Baltacı, Goutas (Dk. 30 Muhammet Ensar Çavuşoğlu), Thalisson, Diabate, Tongya, Salih Uçan (Dk. 46 Traore), Luis, Koita (Dk. 38 Oğulcan Ülgün), Mendes (Dk. 57 Orakpo)
Sarı kartlar: Dk. 35 Diabate, Dk. 45+2 Fıratcan Üzüm, Dk. 55 Traore (Gençlerbirliği), Dk. 84 Muleka (TÜMOSAN Konyaspor)
Goller: Dk. 43 ve 56 Awaziem (TÜMOSAN Konyaspor)