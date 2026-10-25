Athletic Bilbao, Getafe'yi farklı geçti

Athletic Bilbao, La Liga'nın 10. haftasında Getafe'yi San Mames Stadı'nda konuk etti. Ev sahibi ekip, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 4-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK YARIDA İKİ GOL
Athletic Bilbao, karşılaşmanın 17. dakikasında Alejandro Berenguer'in golüyle öne geçti. 35. dakikada Inaki Williams'ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran Bask ekibi, soyunma odasına 2-0 üstün gitti.
İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Athletic Bilbao, 70. dakikada Aitor Paredes'in golüyle skoru 3-0'a getirdi.
Getafe'de Mario Martin, 86. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Athletic Bilbao, 88. dakikada Yuri Berchiche'nin golüyle farkı dörde çıkardı ve karşılaşma 4-0 sona erdi.
PUAN DURUMU
Bu galibiyetle Athletic Bilbao, puanını 12'ye yükseltti. Getafe ise 9 puanda kaldı.
Athletic Bilbao, karşılaşmanın 17. dakikasında Alejandro Berenguer'in golüyle öne geçti. 35. dakikada Inaki Williams'ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran Bask ekibi, soyunma odasına 2-0 üstün gitti.
İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Athletic Bilbao, 70. dakikada Aitor Paredes'in golüyle skoru 3-0'a getirdi.
Getafe'de Mario Martin, 86. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Athletic Bilbao, 88. dakikada Yuri Berchiche'nin golüyle farkı dörde çıkardı ve karşılaşma 4-0 sona erdi.
PUAN DURUMU
Bu galibiyetle Athletic Bilbao, puanını 12'ye yükseltti. Getafe ise 9 puanda kaldı.