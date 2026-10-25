Batman Petrolspor'dan 2-0'dan müthiş geri dönüş!

Bugün
16:00
Konyaspor
Gençlerbirliği
Bugün
19:00
Göztepe
Arca Çorum
Bugün
BİTTİ
Pendikspor
2
Kayserispor
2
Bugün
BİTTİ
Batman Petrolspor
3
Esenler Erokspor
2
Bugün
16:00
Antalyaspor
Bodrum FK
Bugün
19:00
Keçiörengücü
Bursaspor
Bugün
17:30
Hoffenheim
Leverkusen
Bugün
19:30
Freiburg
Bayern Munih
Bugün
17:00
C.Palace
Newcastle
Bugün
17:00
Hull City
Brentford
Bugün
17:00
Liverpool
Brighton
Bugün
17:00
M. United
Bournemouth
Bugün
19:30
Sunderland
Leeds United
Bugün
16:00
Athletic Bilbao
Getafe
Bugün
18:15
Celta Vigo
Real Betis
Bugün
20:30
Real Sociedad
Levante
Bugün
23:00
Barcelona
Real Madrid
CANLI
Inter
0
Fiorentina
0
Bugün
17:00
Atalanta
Frosinone
Bugün
17:00
Genoa
Venezia
Bugün
20:00
Lecce
Juventus
Bugün
22:45
Udinese
AC Milan
Bugün
17:00
AS Monaco
Lille
Bugün
19:15
Angers
Lorient
Bugün
19:15
Auxerre
Le Mans
Bugün
19:15
Marsilya
Le Havre
Bugün
19:15
Rennes
Strasbourg
Bugün
19:15
Toulouse
Troyes
CANLI
57'
Fortuna Sittard
0
Excelsior
0
Bugün
16:30
NEC Nijmegen
FC Groningen
Bugün
16:30
PSV Eindhoven
Feyenoord
Bugün
18:45
S. Rotterdam
Ajax
Bugün
22:00
Alkmaar
FC Twente
CANLI
1'
E.Braunschweig
0
Hannover 96
0
CANLI
1'
Holstein Kiel
0
Dynamo Dresden
0
CANLI
1'
Osnabrück
0
Greuther Fürth
0
Bugün
15:30
Genk
Standard Liege
Bugün
18:00
Club Brugge
St.Truiden
Bugün
20:30
Gent
Anderlecht
Bugün
21:15
Union St.Gilloise
Cercle Brugge
04 Kasım
22:30
Kortrijk
KV Mechelen
Bugün
16:30
Sturm Graz
Ried
Bugün
19:00
LASK
RB Salzburg
Bugün
16:00
Thun
Lugano
Bugün
18:30
Basel
Grasshopper
Bugün
18:30
Sion
Lausanne
Bugün
18:30
Estoril
Moreirense
Bugün
21:00
Nacional
Braga
Bugün
21:00
Rio Ave
Famalicao
Bugün
23:30
Sporting CP
Academico de Viseu FC
CANLI
88'
FC Rostov
2
Lokomotiv Moscow
0
Bugün
16:00
CSKA Moskova
S. Moskova
Bugün
18:30
Zenit St. Petersburg
Dynamo Makhachkala
Bugün
17:00
Palermo
Carrarese
Bugün
19:15
Verona
Pisa
Bugün
16:00
Sabadell
Tenerife
Bugün
18:15
Albacete
Eldense
Bugün
18:15
Cadiz
AD Ceuta FC
Bugün
20:30
Castellon
Sporting Gijon

Batman Petrolspor'dan 2-0'dan müthiş geri dönüş!

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Batman Petrolspor, sahasında Esenler Erokspor'u 3-2 mağlup etti. İki farklı geriye düşen ev sahibi ekip, 90+2. dakikada M. Biron'un attığı golle üç puana ulaştı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 25 Ekim 2026 15:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Batman Petrolspor'dan 2-0'dan müthiş geri dönüş!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Batman Petrolspor, sahasında Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İki farklı geriye düştüğü mücadelede geri dönüşe imza atan Batman temsilcisi, 90+2. dakikada bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Metehan Mert, Pedrinho ve M. Biron kaydetti.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI!

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı.

Mücadelenin ilk 45 dakikası 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

EROKSPOR İKİ FARKLI ÖNE GEÇTİ!

İkinci yarıya hızlı başlayan Esenler Erokspor, 50. dakikada Yusuf Erdoğan'ın asistinde G. Kanga'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

Konuk ekip, 62. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'un pasında Yusuf Erdoğan'ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

BATMAN PETROLSPOR'DAN GERİ DÖNÜŞ!

İki farklı geriye düşen Batman Petrolspor, 69. dakikada Metehan Mert'in golüyle farkı bire indirdi. Bu golde asisti M. Biron yaptı.

Ev sahibi ekip, 85. dakikada Pedrinho'nun penaltıdan attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.

90+2'DE GALİBİYET GOLÜ!

Karşılaşmanın son bölümünde galibiyet için ataklarını sürdüren Batman Petrolspor, uzatma dakikalarında aradığı golü buldu.

90+2. dakikada Jo Jin-Ho'nun pasında M. Biron, topu ağlara göndererek takımını 3-2 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Batman Petrolspor, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazanarak üç puanın sahibi oldu.



Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.