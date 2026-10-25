Batman Petrolspor'dan 2-0'dan müthiş geri dönüş!

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Batman Petrolspor, sahasında Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İki farklı geriye düştüğü mücadelede geri dönüşe imza atan Batman temsilcisi, 90+2. dakikada bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Metehan Mert, Pedrinho ve M. Biron kaydetti.
İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI!
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı.
Mücadelenin ilk 45 dakikası 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
EROKSPOR İKİ FARKLI ÖNE GEÇTİ!
İkinci yarıya hızlı başlayan Esenler Erokspor, 50. dakikada Yusuf Erdoğan'ın asistinde G. Kanga'nın attığı golle 1-0 öne geçti.
Konuk ekip, 62. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'un pasında Yusuf Erdoğan'ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.
BATMAN PETROLSPOR'DAN GERİ DÖNÜŞ!
İki farklı geriye düşen Batman Petrolspor, 69. dakikada Metehan Mert'in golüyle farkı bire indirdi. Bu golde asisti M. Biron yaptı.
Ev sahibi ekip, 85. dakikada Pedrinho'nun penaltıdan attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.
90+2'DE GALİBİYET GOLÜ!
Karşılaşmanın son bölümünde galibiyet için ataklarını sürdüren Batman Petrolspor, uzatma dakikalarında aradığı golü buldu.
90+2. dakikada Jo Jin-Ho'nun pasında M. Biron, topu ağlara göndererek takımını 3-2 öne geçirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Batman Petrolspor, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazanarak üç puanın sahibi oldu.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Metehan Mert, Pedrinho ve M. Biron kaydetti.
İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI!
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı.
Mücadelenin ilk 45 dakikası 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
EROKSPOR İKİ FARKLI ÖNE GEÇTİ!
İkinci yarıya hızlı başlayan Esenler Erokspor, 50. dakikada Yusuf Erdoğan'ın asistinde G. Kanga'nın attığı golle 1-0 öne geçti.
Konuk ekip, 62. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'un pasında Yusuf Erdoğan'ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.
BATMAN PETROLSPOR'DAN GERİ DÖNÜŞ!
İki farklı geriye düşen Batman Petrolspor, 69. dakikada Metehan Mert'in golüyle farkı bire indirdi. Bu golde asisti M. Biron yaptı.
Ev sahibi ekip, 85. dakikada Pedrinho'nun penaltıdan attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.
90+2'DE GALİBİYET GOLÜ!
Karşılaşmanın son bölümünde galibiyet için ataklarını sürdüren Batman Petrolspor, uzatma dakikalarında aradığı golü buldu.
90+2. dakikada Jo Jin-Ho'nun pasında M. Biron, topu ağlara göndererek takımını 3-2 öne geçirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Batman Petrolspor, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazanarak üç puanın sahibi oldu.