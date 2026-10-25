Bodrum FK, Antalya deplasmanında 3 puanı kaptı!

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Antalyaspor, sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ADO Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazanarak üç puanın sahibi oldu.
Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golleri R. Providence ve Berkay Aslan kaydederken Antalyaspor'un tek golü Ahmet Sagat'tan geldi.
BODRUM FK İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI!
Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da gol ararken konuk ekip 41. dakikada öne geçti.
R. Providence'ın attığı golle 1-0'lık üstünlüğü yakalayan Bodrum FK, soyunma odasına önde girdi.
ANTALYASPOR EŞİTLİĞİ YAKALADI!
İkinci yarıda beraberlik için ataklarını artıran Antalyaspor, 54. dakikada Ahmet Sagat'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi.
Ev sahibi ekibin beraberlik golünün ardından mücadelede denge sağlandı.
BERKAY ASLAN GALİBİYETİ GETİRDİ!
Bodrum FK, karşılaşmanın 74. dakikasında yeniden öne geçti.
Ege Bilsel'in asistinde topla buluşan Berkay Aslan, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 2-1 yaptı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bodrum FK, Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golleri R. Providence ve Berkay Aslan kaydederken Antalyaspor'un tek golü Ahmet Sagat'tan geldi.
BODRUM FK İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI!
Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da gol ararken konuk ekip 41. dakikada öne geçti.
R. Providence'ın attığı golle 1-0'lık üstünlüğü yakalayan Bodrum FK, soyunma odasına önde girdi.
ANTALYASPOR EŞİTLİĞİ YAKALADI!
İkinci yarıda beraberlik için ataklarını artıran Antalyaspor, 54. dakikada Ahmet Sagat'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi.
Ev sahibi ekibin beraberlik golünün ardından mücadelede denge sağlandı.
BERKAY ASLAN GALİBİYETİ GETİRDİ!
Bodrum FK, karşılaşmanın 74. dakikasında yeniden öne geçti.
Ege Bilsel'in asistinde topla buluşan Berkay Aslan, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 2-1 yaptı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bodrum FK, Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.