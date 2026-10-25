Galatasaray'da Osimhen, Fenerbahçe derbisine hazır!

Galatasaray'ın gol silahı Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisine yüksek motivasyonla hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızının kritik karşılaşmayı sabırsızlıkla beklediği ve antrenmanlarda istekli görüntüsüyle dikkat çektiği öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MOTİVASYONU YENİDEN YÜKSELDİ
Gençlerbirliği maçı öncesinde eşinin kaza geçirdiği haberini alan ve ayağı kırılan küçük kızının durumunu endişeyle takip eden Osimhen'in, başkentteki gergin görüntüsü ve Lille deplasmanındaki vücut dili dikkat çekmişti.
Nijeryalı futbolcunun yaşadığı endişelerin ardından moral ve motivasyonunun yeniden yükseldiği belirtildi. Osimhen, Fenerbahçe derbisinde Galatasaray'ın en önemli hücum silahlarından biri olacak.
BU SEZON 10 GOLE KATKI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 8 maçta görev yapan Osimhen, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Toplam 10 gole doğrudan katkı sağlayan yıldız futbolcu, derbi öncesinde takımın en önemli kozları arasında yer alıyor.
FENERBAHÇE'YE KARŞI YENİLGİSİZ
Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 5 maçta yenilgi yaşamadı. Nijeryalı yıldız, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken 4 gol kaydetti.
Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızının kritik karşılaşmayı sabırsızlıkla beklediği ve antrenmanlarda istekli görüntüsüyle dikkat çektiği öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MOTİVASYONU YENİDEN YÜKSELDİ
Gençlerbirliği maçı öncesinde eşinin kaza geçirdiği haberini alan ve ayağı kırılan küçük kızının durumunu endişeyle takip eden Osimhen'in, başkentteki gergin görüntüsü ve Lille deplasmanındaki vücut dili dikkat çekmişti.
Nijeryalı futbolcunun yaşadığı endişelerin ardından moral ve motivasyonunun yeniden yükseldiği belirtildi. Osimhen, Fenerbahçe derbisinde Galatasaray'ın en önemli hücum silahlarından biri olacak.
BU SEZON 10 GOLE KATKI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 8 maçta görev yapan Osimhen, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Toplam 10 gole doğrudan katkı sağlayan yıldız futbolcu, derbi öncesinde takımın en önemli kozları arasında yer alıyor.
FENERBAHÇE'YE KARŞI YENİLGİSİZ
Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 5 maçta yenilgi yaşamadı. Nijeryalı yıldız, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken 4 gol kaydetti.