İngiliz devleri Batrakov'un peşini bırakmıyor!

Galatasaray'da Aleksey Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi.
Önce Barcelona, ardından Lille karşısında fileleri havalandıran 21 yaşındaki Rus futbolcu, gösterdiği performansla transfer piyasasının dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ARSENAL VE LIVERPOOL TRİBÜNDE
Batrakov'un Lille karşısındaki performansı, Avrupa devlerinin temsilcilerini harekete geçirdi. Arsenal ve Liverpool'dan temsilcilerin, genç oyuncuyu Lille maçında tribünden takip ettiği belirtildi.
Rus 10 numaranın performansından etkilenen iki İngiliz kulübünün, transfer için harekete geçmeye hazırlandığı kaydedildi.
SERBEST KALMA BEDELİ 55 MİLYON EURO
Galatasaray'da Batrakov'un sözleşmesinde 55 milyon euro tutarında serbest kalma maddesi bulunuyor. Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken 21 yaşındaki futbolcu için bu madde önemli bir detay olarak öne çıkıyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin ise genç yıldızı satmayı düşünmediği ifade edildi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Batrakov'u kadrosunda tutmayı hedefliyor.
Önce Barcelona, ardından Lille karşısında fileleri havalandıran 21 yaşındaki Rus futbolcu, gösterdiği performansla transfer piyasasının dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ARSENAL VE LIVERPOOL TRİBÜNDE
Batrakov'un Lille karşısındaki performansı, Avrupa devlerinin temsilcilerini harekete geçirdi. Arsenal ve Liverpool'dan temsilcilerin, genç oyuncuyu Lille maçında tribünden takip ettiği belirtildi.
Rus 10 numaranın performansından etkilenen iki İngiliz kulübünün, transfer için harekete geçmeye hazırlandığı kaydedildi.
SERBEST KALMA BEDELİ 55 MİLYON EURO
Galatasaray'da Batrakov'un sözleşmesinde 55 milyon euro tutarında serbest kalma maddesi bulunuyor. Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken 21 yaşındaki futbolcu için bu madde önemli bir detay olarak öne çıkıyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin ise genç yıldızı satmayı düşünmediği ifade edildi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Batrakov'u kadrosunda tutmayı hedefliyor.