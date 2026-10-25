Inter'den 7 dakikada inanılmaz dönüş!

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Inter, Fiorentina'yı konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Giuseppe Meazza'da oynanan maçı Inter 2-1 kazandı.
Fiorentina, 65. dakikada Alex Jimenez'in attığı golle 1-0 öne geçti.
Üst üste 3. mağlubiyetini alan Fiorentina ise 4 puanla 18. sırada konumlandı.
Öte yandan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelenin 72. dakikasında yerini galibiyet golünü atan Piotr Zielinski'ye bıraktı.
Ligin gelecek haftasında Inter deplasmanda Venezia'ya konuk olacak. Fiorentina ise sahasında Atalanta'yı ağırlayacak.
Fiorentina, 65. dakikada Alex Jimenez'in attığı golle 1-0 öne geçti.
Mücadelenin 90+1. dakikasında Marcus Thuram, Inter'e beraberliği getirdi.
🔥JIMENEZ'DEN İNANILMAZ BİR GOL! https://t.co/cBg9FqBmga
— Sporx (@sporx) October 25, 2026
Dakikalar 90+8'i gösterdiğinde ise Piotr Zielinski, penaltıdan attığı golle Inter'i galibiyete taşıdı.
Marcus Thuram, 90+1'de Inter'e beraberliği getirdi! ⚽ https://t.co/9blGRTppWw
— Sporx (@sporx) October 25, 2026
Ligde yalnızca 1 beraberliği olan namağlup Inter, bu galibiyetle birlikte namağlup serisi 8 maça çıkarttı. Inter 22 puanla liderlik koltuğunda konumlandı.
😱 INTER , NAMAĞLUP UNVANINI SİLDİRMEDİ! 🔥 65' Inter 0-1 Fiorentina 🔥 90+1' Inter 1-1 Fiorentina 🔥 90+8' Inter 2-1 Fiorentina https://t.co/IhLSDD2xcB
— Sporx (@sporx) October 25, 2026
Üst üste 3. mağlubiyetini alan Fiorentina ise 4 puanla 18. sırada konumlandı.
Öte yandan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelenin 72. dakikasında yerini galibiyet golünü atan Piotr Zielinski'ye bıraktı.
Ligin gelecek haftasında Inter deplasmanda Venezia'ya konuk olacak. Fiorentina ise sahasında Atalanta'yı ağırlayacak.