Liverpool'da Fenerbahçe maçı öncesi bir sakatlık daha!

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Liverpool'un Anfield'da Brighton & Hove Albion'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Florian Wirtz sakatlık yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Önceki hafta oynanan maçta Dominik Szoboszlai ve Jeremie Frimpong'u kaybeden Liverpool'da şimdi de Florian Wirtz maça devam edemedi.
Bir ikili mücadelede ayak bileğine darbe alan Alman orta saha oyuncusu, 65. dakikada yerini Trey Nyoni'ye bıraktı.
Wirtz'in durumu kulübün sağlık ekibi tarafından değerlendirilecek. İlk bulgular ise sakatlığın ciddi olmadığına işaret ediyor.
IRAOLA'DAN WIRTZ AÇIKLAMASI
Karşılaşmanın ardından Wirtz'in durumuyla ilgili konuşan Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, şu ifadeleri kullandı:
"Maalesef ayak bileğindeki hafif burkulma nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Çok ciddi görünmüyor ancak üç günde bir maç oynuyoruz. Bu nedenle durumuna bakmamız gerekiyor."
FENERBAHÇE MAÇI 10 GÜN SONRA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakiplerinden olan Liverpool, sarı-lacivertli takımla 4 Kasım akşamı Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
Bir ikili mücadelede ayak bileğine darbe alan Alman orta saha oyuncusu, 65. dakikada yerini Trey Nyoni'ye bıraktı.
Wirtz'in durumu kulübün sağlık ekibi tarafından değerlendirilecek. İlk bulgular ise sakatlığın ciddi olmadığına işaret ediyor.
IRAOLA'DAN WIRTZ AÇIKLAMASI
Karşılaşmanın ardından Wirtz'in durumuyla ilgili konuşan Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, şu ifadeleri kullandı:
"Maalesef ayak bileğindeki hafif burkulma nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Çok ciddi görünmüyor ancak üç günde bir maç oynuyoruz. Bu nedenle durumuna bakmamız gerekiyor."
FENERBAHÇE MAÇI 10 GÜN SONRA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakiplerinden olan Liverpool, sarı-lacivertli takımla 4 Kasım akşamı Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.