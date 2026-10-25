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Harry Maguire: "Bir şeylerin değişmesi gerekiyor"

Manchester United kaptanı Harry Maguire, sahalarında Bournemouth'a 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 25 Ekim 2026 19:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Harry Maguire: 'Bir şeylerin değişmesi gerekiyor'
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Manchester United kaptanı Harry Maguire, sahalarında Bournemouth'a 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Performanslarının beklentilerin altında kaldığını belirten İngiliz savunmacı, yaşanan sorunlara çözüm bulmaları gerektiğini söyledi.

"BU MAÇTAN HİÇBİR ŞEY HAK ETMEDİK"

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Karşılaşmayı değerlendiren Maguire, "Yeterince iyi değildik. Maçın bu kadar erken bir aşamasında gol yememiz hayal kırıklığı yarattı. Yine duran toptan gol yedik ve Premier Lig'de ilk golü yemek işleri zorlaştırır. İkinci golde yaptığımız hata da işleri bizim için zorlaştırdı. Ne bireysel olarak ne de takım olarak yeterince iyi performans gösterdik. Bu maçtan hiçbir şey hak etmedik." dedi.

"KENDİMİZİ SORGULAMALIYIZ"

Takımın içinde bulunduğu duruma ilişkin konuşan tecrübeli futbolcu, "Şu anda işler yolunda gitmiyor. Sonuçlar yeterince iyi değil ve geçen haftaki performanslarımız da yeterince iyi değildi. Sezonun henüz başındayız. Bir çözüm bulmalıyız, kendimizi sorgulamalıyız ve aynaya bakmalıyız. En önemli şey bu. Daha ne yapabileceğimizi ve takıma nasıl daha fazla katkıda bulunabileceğimizi düşünmeliyiz. Bunu yaparsak bir yerlere varabiliriz." ifadelerini kullandı.

"BU ARMAYI NEDEN TAKTIĞINI KANITLAMALISIN"

Sorumluluk hissedip hissetmediği sorulan Maguire, "Elbette. Herkes kendi performansına dikkat etmeli ve sorumluluk almalı. Burası dev bir kulüp ve her gün bu armayı neden taktığını kanıtlaman gerekiyor. Şu anda oyuncular olarak yeterince iyi performans göstermiyoruz." yanıtını verdi.

Michael Carrick'in geçen sezonki etkisine de değinen Maguire, "Michael geçen yıl sezonumuzu tamamen değiştirdi. Muhteşem bir futbol oynadık ve muhteşem sonuçlar aldık. Bu sezon ise bireysel olarak yeterince iyi performans gösteremedik." diye konuştu.

"KONUŞMALAR ÖZEL KALACAKTIR"

Oyuncuların kendi aralarında mevcut durumu konuşup konuşmadığı yönündeki soruyu da yanıtlayan İngiliz savunmacı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğer böyle konuşmalar oluyorsa, bunlar özel kalacaktır. Daha fazlasını yapmak, daha iyi olmak ve daha iyi sonuçlar almak istiyoruz. Şu anda durum yeterince iyi değil ve bir şeylerin değişmesi gerekiyor."

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