Michael Carrick'ten istifa açıklaması!

Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick, sahalarında Bournemouth'a 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Zor bir dönemden geçtiklerini vurgulayan İngiliz teknik adam, oyuncularına sahip çıkarken kulüpteki geleceğine ilişkin belirsizliğe de değindi.
"MANCHESTER UNITED İÇİN ACI ÇEKİYORUM"
Kulübe karşı büyük bir sorumluluk hissettiğini belirten Carrick, "Uzun süredir bu kulüpteyim ve bulunduğum pozisyonda büyük bir sorumluluk hissediyorum. Bu yüzden takımımızın şu anda böyle bir dönemden geçmesini görmek bana çok acı veriyor." ifadelerini kullandı.
"İLK GOLDEKİ KARAR TARTIŞMALIYDI"
Yedikleri gollerdeki bireysel hatalar sorulan Carrick, ilk gol öncesinde verilen serbest vuruş kararına itiraz etti.
İngiliz çalıştırıcı, "Ayden Heaven aleyhine verilen serbest vuruşun tartışmalı olduğunu düşündüm. İlk golde, onun faul yapabileceği kadar yakınında birinin olduğunu düşünmüyordum. Ancak pozisyonu tekrar izlemem gerekecek." diye konuştu.
"YORO BU YÜKÜ OMUZLARINDA HİSSETMEMELİ"
Leny Yoro'nun yaşadığı talihsizliğe de değinen Carrick, genç savunmacısına destek verdi.
Carrick, "Leny'nin yaşadığı olay elbette talihsizdi. Böyle şeyler olur. Önünde parlak bir gelecek var. Harika bir oyuncu. Bugün bir hata yaptı ve bunun yükünü omuzlarında hissediyor ama hissetmemeli. Çünkü o, en üst düzey bir oyuncu olacak. Ne yazık ki böyle hatalar oluyor. Aslında hata bile denemeyecek bir durumdu, sadece ayağı kaydı." değerlendirmesinde bulundu.
"ÜÇÜNCÜ GOL MAÇI BİTİRDİ"
İkinci yarıda karşılaşmanın seyrini değiştirecek fırsatı bulamadıklarını söyleyen Carrick, "Taraftarların ikinci yarıda bir şeyler başarmamızı beklediğini düşündüm. Tek bir fırsat yakalayıp bir gol bulabilseydik bizimle birlikte olacaklardı. Ancak o anı bir türlü yakalayamadık. Ardından üçüncü gol geldi ve maçı bitirdi." dedi.
Karşılaşmanın son bölümüne ilişkin ise Carrick, "Dürüst olmak gerekirse maçın sonu tuhaf ve karışık duygularla geçti. Bir maçı bitirmek için hiç de hoş bir yol değildi." sözlerini sarf etti.
"BUNDAN SONRA NE OLACAĞINI BİLMİYORUM"
Yönetim kuruluyla geleceği hakkında görüşüp görüşmediği sorulan Carrick, şu yanıtı verdi:
"Zor bir durum. Bundan kaçınmanın bir yolu yok. Durumun nasıl gelişeceği ve bundan sonra ne olacağı konusunda gerçekten bir fikrim yok. Ancak bu futbol kulübü için her zaman en iyisini yapacağım. Bunu başından beri söylüyorum ve şimdi de fikrimi değiştirmiyorum. Yaptığım işi ve bulunduğum pozisyonu seviyorum. Sorumluluğun farkındayım. Ancak bekleyip göreceğiz."
"TARAFTARLARA EL SALLAMAM BİR VEDA DEĞİLDİ"
Maçın ardından taraftarları selamlamasının bir veda anlamına gelip gelmediği yönündeki soruyu yanıtlayan Carrick, "Benim açımdan bir veda değildi. Gerçekten karmaşık duygular içindeydim. Oyuncularım için üzülüyorum çünkü zor bir dönemden geçiyorlar." açıklamasını yaptı.
Yaşanan sorunların çözümüne ilişkin konuşan İngiliz teknik adam, "Bazı konularda yardımcı olabiliriz, bazılarında çözümü kendimiz bulabiliriz, bazıları ise zamanla çözülür. Oyuncular şu anda bunları hissediyor." dedi.
Taraftarlara destekleri için teşekkür eden Carrick, sözlerini şöyle tamamladı:
"Taraftarların bu şekilde tepki vermesi ve içinde bulunduğumuz anda onlarla böyle bir bağ kurmak gerçekten karışık duygular uyandırıyor. Bunu sindirmek için biraz zamana ihtiyacım var. Destekleri için kesinlikle minnettarım. Ancak durum bu; sonuç alamadık ve yeterince iyi performanslar sergileyemedik."
"MANCHESTER UNITED İÇİN ACI ÇEKİYORUM"
Kulübe karşı büyük bir sorumluluk hissettiğini belirten Carrick, "Uzun süredir bu kulüpteyim ve bulunduğum pozisyonda büyük bir sorumluluk hissediyorum. Bu yüzden takımımızın şu anda böyle bir dönemden geçmesini görmek bana çok acı veriyor." ifadelerini kullandı.
"İLK GOLDEKİ KARAR TARTIŞMALIYDI"
Yedikleri gollerdeki bireysel hatalar sorulan Carrick, ilk gol öncesinde verilen serbest vuruş kararına itiraz etti.
İngiliz çalıştırıcı, "Ayden Heaven aleyhine verilen serbest vuruşun tartışmalı olduğunu düşündüm. İlk golde, onun faul yapabileceği kadar yakınında birinin olduğunu düşünmüyordum. Ancak pozisyonu tekrar izlemem gerekecek." diye konuştu.
"YORO BU YÜKÜ OMUZLARINDA HİSSETMEMELİ"
Leny Yoro'nun yaşadığı talihsizliğe de değinen Carrick, genç savunmacısına destek verdi.
Carrick, "Leny'nin yaşadığı olay elbette talihsizdi. Böyle şeyler olur. Önünde parlak bir gelecek var. Harika bir oyuncu. Bugün bir hata yaptı ve bunun yükünü omuzlarında hissediyor ama hissetmemeli. Çünkü o, en üst düzey bir oyuncu olacak. Ne yazık ki böyle hatalar oluyor. Aslında hata bile denemeyecek bir durumdu, sadece ayağı kaydı." değerlendirmesinde bulundu.
"ÜÇÜNCÜ GOL MAÇI BİTİRDİ"
İkinci yarıda karşılaşmanın seyrini değiştirecek fırsatı bulamadıklarını söyleyen Carrick, "Taraftarların ikinci yarıda bir şeyler başarmamızı beklediğini düşündüm. Tek bir fırsat yakalayıp bir gol bulabilseydik bizimle birlikte olacaklardı. Ancak o anı bir türlü yakalayamadık. Ardından üçüncü gol geldi ve maçı bitirdi." dedi.
Karşılaşmanın son bölümüne ilişkin ise Carrick, "Dürüst olmak gerekirse maçın sonu tuhaf ve karışık duygularla geçti. Bir maçı bitirmek için hiç de hoş bir yol değildi." sözlerini sarf etti.
"BUNDAN SONRA NE OLACAĞINI BİLMİYORUM"
Yönetim kuruluyla geleceği hakkında görüşüp görüşmediği sorulan Carrick, şu yanıtı verdi:
"Zor bir durum. Bundan kaçınmanın bir yolu yok. Durumun nasıl gelişeceği ve bundan sonra ne olacağı konusunda gerçekten bir fikrim yok. Ancak bu futbol kulübü için her zaman en iyisini yapacağım. Bunu başından beri söylüyorum ve şimdi de fikrimi değiştirmiyorum. Yaptığım işi ve bulunduğum pozisyonu seviyorum. Sorumluluğun farkındayım. Ancak bekleyip göreceğiz."
"TARAFTARLARA EL SALLAMAM BİR VEDA DEĞİLDİ"
Maçın ardından taraftarları selamlamasının bir veda anlamına gelip gelmediği yönündeki soruyu yanıtlayan Carrick, "Benim açımdan bir veda değildi. Gerçekten karmaşık duygular içindeydim. Oyuncularım için üzülüyorum çünkü zor bir dönemden geçiyorlar." açıklamasını yaptı.
Yaşanan sorunların çözümüne ilişkin konuşan İngiliz teknik adam, "Bazı konularda yardımcı olabiliriz, bazılarında çözümü kendimiz bulabiliriz, bazıları ise zamanla çözülür. Oyuncular şu anda bunları hissediyor." dedi.
Taraftarlara destekleri için teşekkür eden Carrick, sözlerini şöyle tamamladı:
"Taraftarların bu şekilde tepki vermesi ve içinde bulunduğumuz anda onlarla böyle bir bağ kurmak gerçekten karışık duygular uyandırıyor. Bunu sindirmek için biraz zamana ihtiyacım var. Destekleri için kesinlikle minnettarım. Ancak durum bu; sonuç alamadık ve yeterince iyi performanslar sergileyemedik."