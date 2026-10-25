Barcelona Real Madrid maçı şifresiz canlı yayın izle

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COURTOIS'NIN YERİNE VOLOSHYN

HANSI FLICK NE DEDİ?

"REAL MADRID, DÜNYANIN EN İYİ TAKIMLARINDAN BİRİ"

"ÜÇ PUANDAN ÇOK DAHA FAZLASI"

RODRI'YE ÖVGÜ

"ESPART, İNANILMAZ BİR OYUNCU"