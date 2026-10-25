Samsunspor'dan hakem kararlarına sert tepki: 'Kara bir gece!'

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup olan Samsunspor, karşılaşmanın ardından hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Logi Tomasson'un 21. dakikada attığı golle öne geçen kırmızı-beyazlılar, 37. dakikada Afonso Sousa'nın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Amed Sportif Faaliyetler'de ise Mbaye Diagne, 60. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Konuk ekip, 73. dakikada Gift Orban'ın penaltıdan ve 83. dakikada Dia Saba'nın attığı gollerle mücadeleyi 2-1 kazandı.
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica da hakem Kadir Sağlam tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.
Yaşananların ardından resmi açıklama yayımlayan Samsunspor, hakem kararlarının maçın sonucuna doğrudan etki ettiğini savunarak Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) göreve çağırdı.
Kırmızı-beyazlı kulübün açıklaması şu şekilde:
"Dün gece futbol adına kara bir gece yaşanmıştır.
Temiz, adil ve eşit futbol çağrılarımıza rağmen, müsabakalarda tartışmalı hakem kararlarıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyoruz.
Dün gece sahamızda oynadığımız Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında yaşananlar kamuoyunun malumudur.
"KARŞILAŞMANIN SEYRİNİ DOĞRUDAN ETKİLEDİ"
Mücadelenin 37. dakikasında oyuncumuz Afonso Sousa, rakibiyle girdiği mücadele sonrasında sarı kartla cezalandırılmıştır. Pozisyonun niteliği ve verilen kararın doğruluğu tartışmaya açıkken, devamında oyuncumuzun rakibiyle yaşadığı iletişimin hakem tarafından kendisine yönelik bir tepki olarak yorumlanması sonucunda ikinci sarı kart gösterilmiş ve oyuncumuz kırmızı kartla oyun dışında bırakılmıştır. Birbiri ardına verilen bu kararların, karşılaşmanın seyrini doğrudan etkilediği açıktır.
"HAKEM MAÇIN AĞIRLIĞINI KALDIRAMADI"
Karşılaşmanın hakemi, maçın ağırlığını kaldıramamış ve maçın sonunda Teknik Direktörümüz Nenad Bjelica'nın yönelttiği soruya kırmızı kartla karşılık vermiştir.
"TFF'Yİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ"
Türk futbolunun itibarını korumak ve adalet duygusunu yeniden tesis etmek adına, bu tür kararların ve bu kararlara imza atanların ilgili kurullar tarafından ivedilikle değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Aksi takdirde, ülkemizin ortak değeri olan Türk futbolu zarar görmeye devam edecektir.
Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve ilgili kurullarını, yaşanan olaylar karşısında gerekli incelemeleri yapmaya ve gereken adımları gecikmeksizin atmaya davet ediyoruz."
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica da hakem Kadir Sağlam tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.
Yaşananların ardından resmi açıklama yayımlayan Samsunspor, hakem kararlarının maçın sonucuna doğrudan etki ettiğini savunarak Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) göreve çağırdı.
Kırmızı-beyazlı kulübün açıklaması şu şekilde:
"Dün gece futbol adına kara bir gece yaşanmıştır.
Temiz, adil ve eşit futbol çağrılarımıza rağmen, müsabakalarda tartışmalı hakem kararlarıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyoruz.
Dün gece sahamızda oynadığımız Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında yaşananlar kamuoyunun malumudur.
"KARŞILAŞMANIN SEYRİNİ DOĞRUDAN ETKİLEDİ"
Mücadelenin 37. dakikasında oyuncumuz Afonso Sousa, rakibiyle girdiği mücadele sonrasında sarı kartla cezalandırılmıştır. Pozisyonun niteliği ve verilen kararın doğruluğu tartışmaya açıkken, devamında oyuncumuzun rakibiyle yaşadığı iletişimin hakem tarafından kendisine yönelik bir tepki olarak yorumlanması sonucunda ikinci sarı kart gösterilmiş ve oyuncumuz kırmızı kartla oyun dışında bırakılmıştır. Birbiri ardına verilen bu kararların, karşılaşmanın seyrini doğrudan etkilediği açıktır.
"HAKEM MAÇIN AĞIRLIĞINI KALDIRAMADI"
Karşılaşmanın hakemi, maçın ağırlığını kaldıramamış ve maçın sonunda Teknik Direktörümüz Nenad Bjelica'nın yönelttiği soruya kırmızı kartla karşılık vermiştir.
"TFF'Yİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ"
Türk futbolunun itibarını korumak ve adalet duygusunu yeniden tesis etmek adına, bu tür kararların ve bu kararlara imza atanların ilgili kurullar tarafından ivedilikle değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Aksi takdirde, ülkemizin ortak değeri olan Türk futbolu zarar görmeye devam edecektir.
Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve ilgili kurullarını, yaşanan olaylar karşısında gerekli incelemeleri yapmaya ve gereken adımları gecikmeksizin atmaya davet ediyoruz."