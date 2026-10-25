Samsunspor'dan hakem kararlarına sert tepki: 'Kara bir gece!'

Bugün
16:00
Konyaspor
Gençlerbirliği
Bugün
19:00
Göztepe
Arca Çorum
Bugün
BİTTİ
Pendikspor
2
Kayserispor
2
Bugün
BİTTİ
Batman Petrolspor
3
Esenler Erokspor
2
Bugün
16:00
Antalyaspor
Bodrum FK
Bugün
19:00
Keçiörengücü
Bursaspor
Bugün
17:30
Hoffenheim
Leverkusen
Bugün
19:30
Freiburg
Bayern Munih
Bugün
17:00
C.Palace
Newcastle
Bugün
17:00
Hull City
Brentford
Bugün
17:00
Liverpool
Brighton
Bugün
17:00
M. United
Bournemouth
Bugün
19:30
Sunderland
Leeds United
Bugün
16:00
Athletic Bilbao
Getafe
Bugün
18:15
Celta Vigo
Real Betis
Bugün
20:30
Real Sociedad
Levante
Bugün
23:00
Barcelona
Real Madrid
CANLI
Inter
0
Fiorentina
0
Bugün
17:00
Atalanta
Frosinone
Bugün
17:00
Genoa
Venezia
Bugün
20:00
Lecce
Juventus
Bugün
22:45
Udinese
AC Milan
Bugün
17:00
AS Monaco
Lille
Bugün
19:15
Angers
Lorient
Bugün
19:15
Auxerre
Le Mans
Bugün
19:15
Marsilya
Le Havre
Bugün
19:15
Rennes
Strasbourg
Bugün
19:15
Toulouse
Troyes
CANLI
57'
Fortuna Sittard
0
Excelsior
0
Bugün
16:30
NEC Nijmegen
FC Groningen
Bugün
16:30
PSV Eindhoven
Feyenoord
Bugün
18:45
S. Rotterdam
Ajax
Bugün
22:00
Alkmaar
FC Twente
CANLI
1'
E.Braunschweig
0
Hannover 96
0
CANLI
1'
Holstein Kiel
0
Dynamo Dresden
0
CANLI
1'
Osnabrück
0
Greuther Fürth
0
Bugün
15:30
Genk
Standard Liege
Bugün
18:00
Club Brugge
St.Truiden
Bugün
20:30
Gent
Anderlecht
Bugün
21:15
Union St.Gilloise
Cercle Brugge
04 Kasım
22:30
Kortrijk
KV Mechelen
Bugün
16:30
Sturm Graz
Ried
Bugün
19:00
LASK
RB Salzburg
Bugün
16:00
Thun
Lugano
Bugün
18:30
Basel
Grasshopper
Bugün
18:30
Sion
Lausanne
Bugün
18:30
Estoril
Moreirense
Bugün
21:00
Nacional
Braga
Bugün
21:00
Rio Ave
Famalicao
Bugün
23:30
Sporting CP
Academico de Viseu FC
CANLI
88'
FC Rostov
2
Lokomotiv Moscow
0
Bugün
16:00
CSKA Moskova
S. Moskova
Bugün
18:30
Zenit St. Petersburg
Dynamo Makhachkala
Bugün
17:00
Palermo
Carrarese
Bugün
19:15
Verona
Pisa
Bugün
16:00
Sabadell
Tenerife
Bugün
18:15
Albacete
Eldense
Bugün
18:15
Cadiz
AD Ceuta FC
Bugün
20:30
Castellon
Sporting Gijon

Samsunspor'dan hakem kararlarına sert tepki: "Kara bir gece!"

Amed Sportif Faaliyetler'e sahasında 2-1 mağlup olan Samsunspor, Afonso Sousa ve Nenad Bjelica'ya gösterilen kırmızı kartlara sert tepki göstererek TFF'yi göreve çağırdı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 25 Ekim 2026 14:00 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2026 14:03
Samsunspor'dan hakem kararlarına sert tepki: 'Kara bir gece!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup olan Samsunspor, karşılaşmanın ardından hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Logi Tomasson'un 21. dakikada attığı golle öne geçen kırmızı-beyazlılar, 37. dakikada Afonso Sousa'nın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Amed Sportif Faaliyetler'de ise Mbaye Diagne, 60. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Konuk ekip, 73. dakikada Gift Orban'ın penaltıdan ve 83. dakikada Dia Saba'nın attığı gollerle mücadeleyi 2-1 kazandı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica da hakem Kadir Sağlam tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Tümü
SAMSUNSPOR'DAN SERT TEPKİ

Yaşananların ardından resmi açıklama yayımlayan Samsunspor, hakem kararlarının maçın sonucuna doğrudan etki ettiğini savunarak Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) göreve çağırdı.

Kırmızı-beyazlı kulübün açıklaması şu şekilde:

"Dün gece futbol adına kara bir gece yaşanmıştır.

Temiz, adil ve eşit futbol çağrılarımıza rağmen, müsabakalarda tartışmalı hakem kararlarıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyoruz.

Dün gece sahamızda oynadığımız Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında yaşananlar kamuoyunun malumudur.

"KARŞILAŞMANIN SEYRİNİ DOĞRUDAN ETKİLEDİ"

Mücadelenin 37. dakikasında oyuncumuz Afonso Sousa, rakibiyle girdiği mücadele sonrasında sarı kartla cezalandırılmıştır. Pozisyonun niteliği ve verilen kararın doğruluğu tartışmaya açıkken, devamında oyuncumuzun rakibiyle yaşadığı iletişimin hakem tarafından kendisine yönelik bir tepki olarak yorumlanması sonucunda ikinci sarı kart gösterilmiş ve oyuncumuz kırmızı kartla oyun dışında bırakılmıştır. Birbiri ardına verilen bu kararların, karşılaşmanın seyrini doğrudan etkilediği açıktır.

"HAKEM MAÇIN AĞIRLIĞINI KALDIRAMADI"

Karşılaşmanın hakemi, maçın ağırlığını kaldıramamış ve maçın sonunda Teknik Direktörümüz Nenad Bjelica'nın yönelttiği soruya kırmızı kartla karşılık vermiştir.

"TFF'Yİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ"

Türk futbolunun itibarını korumak ve adalet duygusunu yeniden tesis etmek adına, bu tür kararların ve bu kararlara imza atanların ilgili kurullar tarafından ivedilikle değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Aksi takdirde, ülkemizin ortak değeri olan Türk futbolu zarar görmeye devam edecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve ilgili kurullarını, yaşanan olaylar karşısında gerekli incelemeleri yapmaya ve gereken adımları gecikmeksizin atmaya davet ediyoruz."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.