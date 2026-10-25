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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde dikkat çeken gol istatistiği!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takımın gol istatistikleri dikkat çekiyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 25 Ekim 2026 14:57 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2026 15:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde dikkat çeken gol istatistiği!
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya gelecek Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu sezon attığı gollerin dakikalara göre dağılımı dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ligde 19 puanla liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, karşılaşmaların son bölümlerinde etkili olurken 16 puanla üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe ise maçlara hızlı başlamasıyla öne çıkıyor.

FENERBAHÇE İLK 15 DAKİKADA ETKİLİ!

Tümü
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 8 karşılaşmada 22 gol atarak ligin en golcü takımı oldu.

Sarı-lacivertliler, bu gollerin 13'ünü ilk yarılarda, 9'unu ise ikinci devrelerde kaydetti.

Fenerbahçe'nin en fazla gol attığı bölüm, 6 golle maçların ilk 15 dakikası oldu.

Sarı-lacivertliler, 16-30. dakikalar arasında 3, 31-45. dakikalar arasında ise 4 kez fileleri havalandırdı.

İkinci yarılarda 46-60. dakikalar arasında 4 gol bulan Fenerbahçe, 61-75. dakikalar arasında yalnızca 1 gol atabildi. Son 15 dakikalık bölümde ise 4 kez gol sevinci yaşadı.

GALATASARAY SON DAKİKALARDA AÇILIYOR

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu sezon oynadığı 8 lig maçında 17 gol attı.

Sarı-kırmızılılar, bu gollerin 6'sını ilk yarılarda, 11'ini ise ikinci yarılarda kaydetti.

Galatasaray, maçların ilk 15 dakikasında yalnızca 1 gol bulurken 76. dakikadan itibaren 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, özellikle karşılaşmaların son anlarında etkili bir performans sergiledi.

SON DAKİKALARDA 4 GOL!

Galatasaray, bu sezon 90. dakika ve uzatma bölümlerinde toplam 4 gol kaydetti.

Sarı-kırmızılılar, Arca Çorum FK ve Başakşehir karşılaşmalarında son dakika golleri bulurken Kasımpaşa mücadelesinde de 90. dakika ve sonrasında iki kez fileleri havalandırdı.

Son lig maçında Gençlerbirliği'ni 88. dakikada Deniz Gül'ün attığı golle 1-0 mağlup eden Galatasaray, derbi öncesinde son bölümlerdeki gol üretimiyle dikkat çekti.

FENERBAHÇE 5 MAÇTA GOL YEMEDİ!

İki takımın savunma istatistiklerinde de farklılıklar bulunuyor.

Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 8 lig maçında kalesinde 6 gol görürken 5 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Samsunspor, Gaziantep FK, Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor maçlarında kalesini gole kapattı.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, ligde oynadığı son 4 karşılaşmada gol yemedi.

GALATASARAY KALESİNDE 11 GOL GÖRDÜ!

Galatasaray ise Süper Lig'de oynadığı 8 karşılaşmada kalesinde 11 gol gördü.

Sarı-kırmızılı ekip, Erzurumspor FK, Kocaelispor ve Gençlerbirliği maçlarını gol yemeden tamamladı.

Okan Buruk'un öğrencileri, yediği 11 golün 4'ünü ilk yarılarda, 7'sini ise ikinci devrelerde kalesinde gördü.

DERBİ ÖNCESİ PUAN DURUMU!

Galatasaray, ligde geride kalan 8 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 19 puan topladı.

Fenerbahçe ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 16 puana ulaştı.

İki takım, 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak derbide karşı karşıya gelecek.

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