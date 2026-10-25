Bayern Münih, derbi öncesi liderliği devraldı!

Bugün
BİTTİ
Konyaspor
2
Gençlerbirliği
0
Bugün
BİTTİ
Göztepe
2
Arca Çorum
0
Bugün
BİTTİ
Pendikspor
2
Kayserispor
2
Bugün
BİTTİ
Batman Petrolspor
3
Esenler Erokspor
2
Bugün
BİTTİ
Antalyaspor
1
Bodrum FK
2
Bugün
BİTTİ
Keçiörengücü
2
Bursaspor
4
Bugün
BİTTİ
Hoffenheim
3
Leverkusen
0
Bugün
BİTTİ
Freiburg
1
Bayern Munih
3
Bugün
BİTTİ
C.Palace
0
Newcastle
2
Bugün
BİTTİ
Hull City
1
Brentford
1
Bugün
BİTTİ
Liverpool
2
Brighton
0
Bugün
BİTTİ
M. United
0
Bournemouth
3
Bugün
BİTTİ
Sunderland
0
Leeds United
0
Bugün
BİTTİ
Athletic Bilbao
4
Getafe
0
Bugün
BİTTİ
Celta Vigo
0
Real Betis
0
Bugün
BİTTİ
Real Sociedad
2
Levante
1
Bugün
23:00
Barcelona
Real Madrid
Bugün
BİTTİ
Inter
2
Fiorentina
1
Bugün
BİTTİ
Atalanta
4
Frosinone
4
Bugün
BİTTİ
Genoa
1
Venezia
0
Bugün
BİTTİ
Lecce
0
Juventus
2
CANLI
5'
Udinese
0
AC Milan
0
Bugün
BİTTİ
AS Monaco
1
Lille
1
Bugün
BİTTİ
Angers
0
Lorient
0
Bugün
BİTTİ
Auxerre
1
Le Mans
1
Bugün
BİTTİ
Marsilya
4
Le Havre
3
Bugün
BİTTİ
Rennes
3
Strasbourg
0
Bugün
BİTTİ
Toulouse
0
Troyes
0
Bugün
BİTTİ
Fortuna Sittard
1
Excelsior
0
Bugün
BİTTİ
NEC Nijmegen
2
FC Groningen
2
Bugün
BİTTİ
PSV Eindhoven
1
Feyenoord
1
Bugün
BİTTİ
S. Rotterdam
1
Ajax
2
CANLI
Alkmaar
0
FC Twente
0
Bugün
BİTTİ
E.Braunschweig
2
Hannover 96
0
Bugün
BİTTİ
Holstein Kiel
3
Dynamo Dresden
0
Bugün
BİTTİ
Osnabrück
3
Greuther Fürth
0
Bugün
BİTTİ
Genk
2
Standard Liege
1
Bugün
BİTTİ
Club Brugge
3
St.Truiden
2
Bugün
BİTTİ
Gent
4
Anderlecht
0
CANLI
74'
Union St.Gilloise
3
Cercle Brugge
2
04 Kasım
22:30
Kortrijk
KV Mechelen
Bugün
BİTTİ
Sturm Graz
2
Ried
2
Bugün
BİTTİ
LASK
1
RB Salzburg
3
Bugün
BİTTİ
Thun
2
Lugano
3
Bugün
BİTTİ
Basel
0
Grasshopper
0
Bugün
BİTTİ
Sion
1
Lausanne
0
Bugün
BİTTİ
Estoril
1
Moreirense
3
CANLI
87'
Nacional
1
Braga
0
CANLI
90'
Rio Ave
0
Famalicao
3
Bugün
23:30
Sporting CP
Academico de Viseu FC
Bugün
BİTTİ
FC Rostov
2
Lokomotiv Moscow
0
Bugün
BİTTİ
CSKA Moskova
2
S. Moskova
0
Bugün
BİTTİ
Zenit St. Petersburg
2
Dynamo Makhachkala
0
Bugün
BİTTİ
Palermo
2
Carrarese
1
Bugün
BİTTİ
Verona
1
Pisa
1
Bugün
BİTTİ
Sabadell
1
Tenerife
1
Bugün
BİTTİ
Albacete
2
Eldense
0
Bugün
BİTTİ
Cadiz
3
AD Ceuta FC
1
Bugün
BİTTİ
Castellon
4
Sporting Gijon
0

Bayern Münih, derbi öncesi liderliği devraldı!

Bayern Münih, zorlu Freiburg deplasmanında 3-1 kazandı ve Bundesliga'nın liderliğini derbi öncesi Borussia Dortmund'dan aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 25 Ekim 2026 21:38 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2026 21:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih, derbi öncesi liderliği devraldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Almanya 1. Bundesliga'nın 7. haftasında Freiburg ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Europa-Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih 3-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikadaki Dayot Upamecano, 42. dakikada Serge Gnabry ve 90+5. dakikada Michael Olise kaydetti.

Freiburg'un tek golü 82. dakikada Tom Bischof'un kendi kalesine attığı golle geldi.

Sacha Boey, mücadelenin son 30 dakikasında görev aldı.

YENİ LİDER BAYERN MÜNİH

Bu sonucun ardından Bayern Münih, 17 puanla Bundesliga'nın liderliğini Dortmund'dan aldı. Üst üste ikinci yenilgisini alan Freiburg, 13 puanla 3. sırada kaldı.

GELECEK HAFTA DER KLASSIKER

Bayern Münih, gelecek hafta Borussia Dortmund'u konuk edecek. Freiburg ise Augsburg deplasmanına gidecek.



Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.