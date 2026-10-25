Bayern Münih, derbi öncesi liderliği devraldı!

Almanya 1. Bundesliga'nın 7. haftasında Freiburg ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Europa-Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih 3-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikadaki Dayot Upamecano, 42. dakikada Serge Gnabry ve 90+5. dakikada Michael Olise kaydetti.
Freiburg'un tek golü 82. dakikada Tom Bischof'un kendi kalesine attığı golle geldi.
Sacha Boey, mücadelenin son 30 dakikasında görev aldı.
YENİ LİDER BAYERN MÜNİH
Bu sonucun ardından Bayern Münih, 17 puanla Bundesliga'nın liderliğini Dortmund'dan aldı. Üst üste ikinci yenilgisini alan Freiburg, 13 puanla 3. sırada kaldı.
GELECEK HAFTA DER KLASSIKER
Bayern Münih, gelecek hafta Borussia Dortmund'u konuk edecek. Freiburg ise Augsburg deplasmanına gidecek.
Freiburg'un tek golü 82. dakikada Tom Bischof'un kendi kalesine attığı golle geldi.
Sacha Boey, mücadelenin son 30 dakikasında görev aldı.
YENİ LİDER BAYERN MÜNİH
Bu sonucun ardından Bayern Münih, 17 puanla Bundesliga'nın liderliğini Dortmund'dan aldı. Üst üste ikinci yenilgisini alan Freiburg, 13 puanla 3. sırada kaldı.
GELECEK HAFTA DER KLASSIKER
Bayern Münih, gelecek hafta Borussia Dortmund'u konuk edecek. Freiburg ise Augsburg deplasmanına gidecek.