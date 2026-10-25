VakıfBank, Galatasaray'a set vermedi!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında VakıfBank, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ev sahibi ekip, mücadeleyi 25-20, 25-20 ve 25-22'lik setlerle 3-0 kazanarak haftayı galibiyetle tamamladı.
VAKIFBANK SET VERMEDİ!
Karşılaşmanın ilk setini 25-20 kazanan VakıfBank, ikinci sette de aynı skorla üstünlük sağlayarak durumu 2-0'a getirdi.
Üçüncü sette de üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, bu bölümü 25-22 kazanarak mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Caner Çildir, Bektaş Kalender
VakıfBank: Berka Buse Özden, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute (Eylül Akarçeşme Yatgın, Naz Aydemir Akyol, Aylin Sarıoğlu Acar, Ivanovic, Brancuska)
Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Sylla, Yuanyuan (Ayça Aykaç, Eylül Karadaş, Merve Tanyel, Janset Cemre Erkul, Akimova)
Setler: 25-20, 25-20, 25-22
Süre: 88 dakika (30, 28, 30)
VAKIFBANK SET VERMEDİ!
Karşılaşmanın ilk setini 25-20 kazanan VakıfBank, ikinci sette de aynı skorla üstünlük sağlayarak durumu 2-0'a getirdi.
Üçüncü sette de üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, bu bölümü 25-22 kazanarak mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Caner Çildir, Bektaş Kalender
VakıfBank: Berka Buse Özden, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute (Eylül Akarçeşme Yatgın, Naz Aydemir Akyol, Aylin Sarıoğlu Acar, Ivanovic, Brancuska)
Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Sylla, Yuanyuan (Ayça Aykaç, Eylül Karadaş, Merve Tanyel, Janset Cemre Erkul, Akimova)
Setler: 25-20, 25-20, 25-22
Süre: 88 dakika (30, 28, 30)