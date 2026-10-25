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Anadolu Efes'ten 16 sayılık galibiyet!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Anadolu Efes, sahasında Biotekno Körfez Basket'i 93-77 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 25 Ekim 2026 16:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes'ten 16 sayılık galibiyet!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Anadolu Efes, sahasında Biotekno Körfez Basket ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi lacivert-beyazlı ekip 93-77 kazanarak haftayı galibiyetle tamamladı.

ANADOLU EFES İLK YARIDA FARKI AÇTI!

Tümü
Karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes, ilk periyodu 24-14 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, soyunma odasına 49-32'lik skorla 17 sayı önde girdi.

ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA FARK KAPANDI!

İkinci yarıya etkili başlayan Biotekno Körfez Basket, üçüncü periyotta 30 sayı üreterek farkı azaltmayı başardı.

Konuk ekibin geri dönüşüyle Anadolu Efes, son çeyreğe 67-62'lik üstünlükle girdi.

Final periyodunda yeniden kontrolü ele alan lacivert-beyazlılar, bu bölümü 26-15 üstün tamamlayarak karşılaşmadan 93-77 galip ayrıldı.

PAYNE'DEN 17 SAYI!

Anadolu Efes'te Cameron Payne, 17 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.

Lacivert-beyazlılarda Malcolm 16, Santiago Yusta 14, Dario Saric ve Bruno Fernando ise 12'şer sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Biotekno Körfez Basket'te Davis 18 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Buie 12, Reese 11 ve Mert Akay 10 sayı kaydetti.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Özlem Yalman, Tolga Edis, Samet Biner

Anadolu Efes: Saric 12, Russell 4, Malcolm 16, Fernando 12, Mutaf 3, Yusta 14, Burak Can Yıldızlı 2, Payne 17, Ercan Osmani 4, Erkan Yılmaz 5, Jones 4, Karutasu

Biotekno Körfez Basket: Buie 12, Davis 18, Berk Can Akın, Cluff 7, Reese 11, Mert Akay 10, Mitchell 3, Altan Çamoğlu 5, Danusevicius 3, Barna 8

1. Periyot: 24-14

Devre: 49-32

3. Periyot: 67-62

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