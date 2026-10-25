Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Karşıyaka'yı devirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. hafta maçında Fenerbahçe Tarfin, Karşıyaka'ya konuk oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Sport Hall Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler, 97-72'lik skorla kazandı.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon
Karşıyaka: Weber 8, El-amin 22, Kelly 5, Yavuz Gültekin 12, Enoch 13, Muhaymin Mustafa 2, Starks, Hakan Sayılı 4, Munson 2, Ouattara 4
Fenerbahçe Tarfin: Forrest 10, Key 7, Shields 10, Sargiunas 22, Sertaç Şanlı 8, Larkin 8, Bingham 3, Horton-Tucker 14, Melih Mahmutoğlu 3, Onuralp Bitim 8, Silva 4
1.Periyot: 16-25
Devre: 36-49
3.Periyot: 50-74
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon
Karşıyaka: Weber 8, El-amin 22, Kelly 5, Yavuz Gültekin 12, Enoch 13, Muhaymin Mustafa 2, Starks, Hakan Sayılı 4, Munson 2, Ouattara 4
Fenerbahçe Tarfin: Forrest 10, Key 7, Shields 10, Sargiunas 22, Sertaç Şanlı 8, Larkin 8, Bingham 3, Horton-Tucker 14, Melih Mahmutoğlu 3, Onuralp Bitim 8, Silva 4
1.Periyot: 16-25
Devre: 36-49
3.Periyot: 50-74