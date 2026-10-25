Kayserispor'dan Hacıosmanoğlu'na tam destek

Kayserispor Asbaşkanı Tufan Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile İstanbul'da bir araya geldi. Oldukça samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede Koç, Hacıosmanoğlu'na destek mesajı verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KOÇ'TAN DESTEK MESAJI
Kayserispor'da Başkan Ali Çamlı'nın ardından kulübün önemli isimlerinden Tufan Koç da TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na desteklerini iletti.
Türk futbolunun gündemine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede Koç'un, Kayserispor olarak Hacıosmanoğlu'na her konuda destek olmaya hazır olduklarını ifade ettiği belirtildi.
KAYSERİSPOR'DAN BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU
Türkiye genelinde birçok kulüpten Hacıosmanoğlu'na destek mesajları geldiği bir dönemde gerçekleşen buluşma, Kayserispor'un federasyon yönetimiyle ilişkileri açısından dikkat çekti.
Haber: Faruk AYDEMİR
Kayserispor'da Başkan Ali Çamlı'nın ardından kulübün önemli isimlerinden Tufan Koç da TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na desteklerini iletti.
Türk futbolunun gündemine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede Koç'un, Kayserispor olarak Hacıosmanoğlu'na her konuda destek olmaya hazır olduklarını ifade ettiği belirtildi.
KAYSERİSPOR'DAN BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU
Türkiye genelinde birçok kulüpten Hacıosmanoğlu'na destek mesajları geldiği bir dönemde gerçekleşen buluşma, Kayserispor'un federasyon yönetimiyle ilişkileri açısından dikkat çekti.
Haber: Faruk AYDEMİR