İngilizler, Beşiktaş taraftarına hayran kaldı!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile oynadığı karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarların oluşturduğu atmosfer, İngiltere'de geniş yankı uyandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tüpraş Stadyumu'nda tribünleri dolduran Beşiktaşlı taraftarların tezahüratları, İngiliz futbolcuların da dikkatini çekti.
HAKEMİN DÜDÜĞÜNÜ DUYAMADILAR!
Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında dikkat çekici bir olay yaşandığı aktarıldı.
Beşiktaş taraftarlarının yoğun tezahüratları nedeniyle bazı Crystal Palace futbolcularının hakemin devreyi bitiren düdüğünü duymadığı öne sürüldü.
İngiliz ekibinin bazı oyuncularının, ilk yarının sona erdiğini fark etmeyerek yaklaşık 20 saniye daha oyuna devam ettiği belirtildi.
İNGİLTERE'DE GÜNDEM OLDU!
Dolmabahçe'de yaşanan bu anlara ilişkin görüntüler, karşılaşmanın ardından sosyal medyada gündem oldu.
Beşiktaş taraftarının oluşturduğu atmosfer, İngiliz futbolseverlerin de ilgisini çekti.
DWIGHT MCNEIL'DEN BEŞİKTAŞ TARAFTARINA ÖVGÜ!
Crystal Palace forması giyen Dwight McNeil'in de karşılaşmanın ardından Beşiktaş taraftarlarının oluşturduğu atmosferden övgüyle söz ettiği aktarıldı.
Siyah-beyazlı tribünlerin Crystal Palace karşılaşmasındaki performansı, İngiltere'de maçın öne çıkan başlıklarından biri oldu.
HAKEMİN DÜDÜĞÜNÜ DUYAMADILAR!
Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında dikkat çekici bir olay yaşandığı aktarıldı.
Beşiktaş taraftarlarının yoğun tezahüratları nedeniyle bazı Crystal Palace futbolcularının hakemin devreyi bitiren düdüğünü duymadığı öne sürüldü.
İngiliz ekibinin bazı oyuncularının, ilk yarının sona erdiğini fark etmeyerek yaklaşık 20 saniye daha oyuna devam ettiği belirtildi.
İNGİLTERE'DE GÜNDEM OLDU!
Dolmabahçe'de yaşanan bu anlara ilişkin görüntüler, karşılaşmanın ardından sosyal medyada gündem oldu.
Beşiktaş taraftarının oluşturduğu atmosfer, İngiliz futbolseverlerin de ilgisini çekti.
DWIGHT MCNEIL'DEN BEŞİKTAŞ TARAFTARINA ÖVGÜ!
Crystal Palace forması giyen Dwight McNeil'in de karşılaşmanın ardından Beşiktaş taraftarlarının oluşturduğu atmosferden övgüyle söz ettiği aktarıldı.
Siyah-beyazlı tribünlerin Crystal Palace karşılaşmasındaki performansı, İngiltere'de maçın öne çıkan başlıklarından biri oldu.