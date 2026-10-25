Serie A'da nefes kesen mücadele: Tam 8 gol!

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Atalanta ile Frosinone karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gol düellosuna sahne olan mücadele, 4-4'lük eşitlikle sona erdi.
Atalanta'nın gollerini 14 ve 45. dakikalarda Nikola Krstovic, 33. dakikada penaltıdan Ederson ve 50. dakikada Elif Elmas attı.
Frosinone'nin gollerini ise 1 ve 17. dakikalarda Romano Schmid, 48. dakikada Giacomo Calo ve 82. dakikada Aleksa Terzic kaydetti.
Karşılaşmanın ilk yarısını 3-2 önde tamamlayan Atalanta, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyamadı. Konuk ekip, Terzic'in 82. dakikadaki golüyle bir puanı kurtardı.
Bu sonucun ardından Atalanta 10, Frosinone ise 14 puana yükseldi.
İtalya Serie A'nın bir sonraki maçında Atalanta, Fiorentina deplasmanına gidecek. Frosinone, Lecce'yi ağırlayacak.
Atalanta'nın gollerini 14 ve 45. dakikalarda Nikola Krstovic, 33. dakikada penaltıdan Ederson ve 50. dakikada Elif Elmas attı.
Frosinone'nin gollerini ise 1 ve 17. dakikalarda Romano Schmid, 48. dakikada Giacomo Calo ve 82. dakikada Aleksa Terzic kaydetti.
Karşılaşmanın ilk yarısını 3-2 önde tamamlayan Atalanta, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyamadı. Konuk ekip, Terzic'in 82. dakikadaki golüyle bir puanı kurtardı.
Bu sonucun ardından Atalanta 10, Frosinone ise 14 puana yükseldi.
İtalya Serie A'nın bir sonraki maçında Atalanta, Fiorentina deplasmanına gidecek. Frosinone, Lecce'yi ağırlayacak.