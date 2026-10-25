Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u konuk edecek

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü sahasında Trabzonspor'la karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Ligde bu sezon sahasında oynadığı 3 karşılaşmada gol atamayan ve puan alamayan yeşil-mavili ekip, Samsunspor'a 2-0, Corendon Alanyaspor'a 1-0 ve Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu.
Deplasmanda oynadığı ilk 4 maçta mağlubiyet yaşamayan Karadeniz temsilcisi, geçen hafta Süper Lig'de ilk kez karşılaştığı Arca Çorum FK'ye 2-1 yenilerek bu seriyi sonlandırdı.
Ligde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 10 puan toplayan Çaykur Rizespor, Trabzonspor karşısında puan alarak, taraftarını mutlu etmeyi amaçlıyor.
Ligde bu sezon sahasında oynadığı 3 karşılaşmada gol atamayan ve puan alamayan yeşil-mavili ekip, Samsunspor'a 2-0, Corendon Alanyaspor'a 1-0 ve Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu.
Deplasmanda oynadığı ilk 4 maçta mağlubiyet yaşamayan Karadeniz temsilcisi, geçen hafta Süper Lig'de ilk kez karşılaştığı Arca Çorum FK'ye 2-1 yenilerek bu seriyi sonlandırdı.
Ligde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 10 puan toplayan Çaykur Rizespor, Trabzonspor karşısında puan alarak, taraftarını mutlu etmeyi amaçlıyor.