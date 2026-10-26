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CANLI: Barcelona - Real Madrid

İspanya LaLiga'nın 10. haftasındaki dev mücadelede Barcelona ile Real Madrid karşılaşıyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 25 Ekim 2026 22:54 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2026 00:31
Haber: Sporx.com
CANLI: Barcelona - Real Madrid
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İspanya LaLiga'nın 10. haftasındaki dev mücadelede Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Spotify Camp Nou'da oynanan mücadele, TSİ 23.00'te başladı. Dev karşılaşma, S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

CANLI TAKİP: (İKİNCİ YARI OYNANIYOR)

BARCELONA: 1

REAL MADRID: 1

41' Kylian Mbappe

67' Raphinha

11'LER

Barcelona XI: Garcia; Espart, Cubarsi, Martin, Cancelo; Pedri, Rodri; Yamal, Fermin, Gordon; Raphinha.



Real Madrid XI: Lunin; Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella; Tchouameni, Bernardo; Güler, Bellingham, Diomande; Mbappe.



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