CANLI: Barcelona - Real Madrid

İspanya LaLiga'nın 10. haftasındaki dev mücadelede Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Spotify Camp Nou'da oynanan mücadele, TSİ 23.00'te başladı. Dev karşılaşma, S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.
CANLI TAKİP: (İKİNCİ YARI OYNANIYOR)
BARCELONA: 1
REAL MADRID: 1
41' Kylian Mbappe
Barcelona XI: Garcia; Espart, Cubarsi, Martin, Cancelo; Pedri, Rodri; Yamal, Fermin, Gordon; Raphinha.
Real Madrid XI: Lunin; Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella; Tchouameni, Bernardo; Güler, Bellingham, Diomande; Mbappe.
CANLI TAKİP: (İKİNCİ YARI OYNANIYOR)
BARCELONA: 1
REAL MADRID: 1
41' Kylian Mbappe
67' Raphinha
Barcelona savunmasının büyük hatasını affetmeyen Mbappe, El Clasico'da takımını öne geçirdi! 🔥 https://t.co/6kbRX8y0rC
— Sporx (@sporx) October 25, 2026
11'LER
Raphinha, Pedri'nin nüthiş pasında skora dengeyi getirdi! 🤝 - SPORX koduyla S Sport Plus yıllık üyelik 400 TL indirimli! https://t.co/15ByYkL1v7 @ssportplustr #Reklam https://t.co/n2RDq4RoDZ
— Sporx (@sporx) October 25, 2026
Barcelona XI: Garcia; Espart, Cubarsi, Martin, Cancelo; Pedri, Rodri; Yamal, Fermin, Gordon; Raphinha.
Real Madrid XI: Lunin; Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella; Tchouameni, Bernardo; Güler, Bellingham, Diomande; Mbappe.