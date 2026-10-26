Son 20 derbide çarpıcı tablo: Topa sahip olan kazandı mı?

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Dev mücadele öncesinde iki takımın son 20 tamamlanan resmi maçındaki topla oynama oranları, derbide topa sahip olmakla kazanmak arasındaki ilişkiyi yeniden gündeme taşıyor.
22 Ekim 2017 ile 26 Nisan 2026 arasındaki karşılaşmalar incelendiğinde, topa daha fazla sahip olan takımın yalnızca 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldığı görülüyor. Bu ekipler 7 maçta yenilirken, 9 mücadele beraberlikle sonuçlandı.
TOPLA OYNAMA ÜSTÜNLÜĞÜNÜN GALİBİYET ORANI YÜZDE 20
Son 20 tamamlanan derbide topla oynama üstünlüğünü alan tarafın kazanma oranı yüzde 20'de kaldı. Kazanan çıkan 11 karşılaşmanın 7'sinde ise daha az topla oynayan takım sevindi.
Başka bir ifadeyle, beraberlikler dışarıda bırakıldığında galibiyetlerin yaklaşık yüzde 64'ü topa daha az sahip olan takımlardan geldi.
YÜZDE 69 TOPLA OYNADI, İSABETLİ ŞUT ÇEKEMEDİ
Bu tablonun en çarpıcı örneklerinden biri, 19 Mayıs 2024'te oynanan derbi oldu. Galatasaray, sahasındaki mücadelede yüzde 69 topla oynama oranına ulaşmasına rağmen Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.
Sarı-kırmızılılar karşılaşmayı isabetli şut çekemeden tamamlarken, yüzde 31'lik topla oynama oranına sahip Fenerbahçe üç puanı alan taraf oldu.
TOP GALATASARAY'DA, KUPA FENERBAHÇE'DE
10 Ocak 2026'daki Süper Kupa finalinde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Galatasaray'ın yüzde 64, Fenerbahçe'nin yüzde 36 topla oynadığı karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-0 kazandı.
Fenerbahçe, daha az topla oynamasına rağmen isabetli şutlarda rakibine 5-1 üstünlük kurarak kupaya uzandı.
KADIKÖY'DE YÜZDE 37 İLE ÜÇ GOL
Galatasaray'ın 8 Ocak 2023'te deplasmanda aldığı 3-0'lık galibiyet de topa sahip olmanın tek başına yeterli olmadığını gösteren örnekler arasında yer aldı.
Fenerbahçe'nin yüzde 63 topla oynadığı mücadelede sarı-kırmızılılar yüzde 37'de kaldı. Buna rağmen Galatasaray, isabetli şutlarda 8-4 üstünlük sağladı ve derbiyi üç farklı kazandı.
SON DERBİDE HEM TOP HEM SKOR GALATASARAY'DAYDI
İki takımın son tamamlanan karşılaşması ise farklı bir örnek sundu. 26 Nisan 2026'da Galatasaray, yüzde 63 topla oynadığı derbide Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar toplam şutlarda 21-5, isabetli şutlarda ise 8-1 üstünlük kurdu. Böylece Galatasaray, son 7 tamamlanan derbide topa daha fazla sahip olarak kazanan tek takım oldu.
22 Ekim 2017 ile 26 Nisan 2026 arasındaki karşılaşmalar incelendiğinde, topa daha fazla sahip olan takımın yalnızca 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldığı görülüyor. Bu ekipler 7 maçta yenilirken, 9 mücadele beraberlikle sonuçlandı.
TOPLA OYNAMA ÜSTÜNLÜĞÜNÜN GALİBİYET ORANI YÜZDE 20
Son 20 tamamlanan derbide topla oynama üstünlüğünü alan tarafın kazanma oranı yüzde 20'de kaldı. Kazanan çıkan 11 karşılaşmanın 7'sinde ise daha az topla oynayan takım sevindi.
Başka bir ifadeyle, beraberlikler dışarıda bırakıldığında galibiyetlerin yaklaşık yüzde 64'ü topa daha az sahip olan takımlardan geldi.
YÜZDE 69 TOPLA OYNADI, İSABETLİ ŞUT ÇEKEMEDİ
Bu tablonun en çarpıcı örneklerinden biri, 19 Mayıs 2024'te oynanan derbi oldu. Galatasaray, sahasındaki mücadelede yüzde 69 topla oynama oranına ulaşmasına rağmen Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.
Sarı-kırmızılılar karşılaşmayı isabetli şut çekemeden tamamlarken, yüzde 31'lik topla oynama oranına sahip Fenerbahçe üç puanı alan taraf oldu.
TOP GALATASARAY'DA, KUPA FENERBAHÇE'DE
10 Ocak 2026'daki Süper Kupa finalinde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Galatasaray'ın yüzde 64, Fenerbahçe'nin yüzde 36 topla oynadığı karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-0 kazandı.
Fenerbahçe, daha az topla oynamasına rağmen isabetli şutlarda rakibine 5-1 üstünlük kurarak kupaya uzandı.
KADIKÖY'DE YÜZDE 37 İLE ÜÇ GOL
Galatasaray'ın 8 Ocak 2023'te deplasmanda aldığı 3-0'lık galibiyet de topa sahip olmanın tek başına yeterli olmadığını gösteren örnekler arasında yer aldı.
Fenerbahçe'nin yüzde 63 topla oynadığı mücadelede sarı-kırmızılılar yüzde 37'de kaldı. Buna rağmen Galatasaray, isabetli şutlarda 8-4 üstünlük sağladı ve derbiyi üç farklı kazandı.
SON DERBİDE HEM TOP HEM SKOR GALATASARAY'DAYDI
İki takımın son tamamlanan karşılaşması ise farklı bir örnek sundu. 26 Nisan 2026'da Galatasaray, yüzde 63 topla oynadığı derbide Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar toplam şutlarda 21-5, isabetli şutlarda ise 8-1 üstünlük kurdu. Böylece Galatasaray, son 7 tamamlanan derbide topa daha fazla sahip olarak kazanan tek takım oldu.
|Tarih
|Karşılaşma
|Skor
|Topla oynama
|Topa daha çok sahip olan
|Sonuç
|26.04.2026
|Galatasaray–Fenerbahçe
|3-0
|%63–%37
|Galatasaray
|Kazandı
|10.01.2026
|Galatasaray–Fenerbahçe
|0-2
|%64–%36
|Galatasaray
|Kaybetti
|01.12.2025
|Fenerbahçe–Galatasaray
|1-1
|%56–%44
|Fenerbahçe
|Berabere
|02.04.2025
|Fenerbahçe–Galatasaray
|1-2
|%51–%49
|Fenerbahçe
|Kaybetti
|24.02.2025
|Galatasaray–Fenerbahçe
|0-0
|%60–%40
|Galatasaray
|Berabere
|21.09.2024
|Fenerbahçe–Galatasaray
|1-3
|%56–%44
|Fenerbahçe
|Kaybetti
|19.05.2024
|Galatasaray–Fenerbahçe
|0-1
|%69–%31
|Galatasaray
|Kaybetti
|24.12.2023
|Fenerbahçe–Galatasaray
|0-0
|%46–%54
|Galatasaray
|Berabere
|04.06.2023
|Galatasaray–Fenerbahçe
|3-0
|%52–%48
|Galatasaray
|Kazandı
|08.01.2023
|Fenerbahçe–Galatasaray
|0-3
|%63–%37
|Fenerbahçe
|Kaybetti
|10.04.2022
|Fenerbahçe–Galatasaray
|2-0
|%52–%48
|Fenerbahçe
|Kazandı
|21.11.2021
|Galatasaray–Fenerbahçe
|1-2
|%58–%42
|Galatasaray
|Kaybetti
|06.02.2021
|Fenerbahçe–Galatasaray
|0-1
|%49–%51
|Galatasaray
|Kazandı
|27.09.2020
|Galatasaray–Fenerbahçe
|0-0
|%59–%41
|Galatasaray
|Berabere
|23.02.2020
|Fenerbahçe–Galatasaray
|1-3
|%55–%45
|Fenerbahçe
|Kaybetti
|28.09.2019
|Galatasaray–Fenerbahçe
|0-0
|%52–%48
|Galatasaray
|Berabere
|14.04.2019
|Fenerbahçe–Galatasaray
|1-1
|%37–%63
|Galatasaray
|Berabere
|02.11.2018
|Galatasaray–Fenerbahçe
|2-2
|%62–%38
|Galatasaray
|Berabere
|17.03.2018
|Fenerbahçe–Galatasaray
|0-0
|%56–%44
|Fenerbahçe
|Berabere
|22.10.2017
|Galatasaray–Fenerbahçe
|0-0
|%45–%55
|Fenerbahçe
|Berabere