Pedri: 'La Liga şampiyonluğu bir maçla kazanılmaz!'

Barcelona'nın İspanyol orta sahası Pedri, Real Madrid maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "GENEL OLARAK İYİ BİR MAÇ ÇIKARMADIK"
İlk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirten Pedri, "Genel olarak iyi bir maç çıkarmadık. İlk yarıda kendi oyunumuzu oynamadık, daha iyi yapabileceğimiz pek çok şey vardı" dedi.
"GEÇİŞ ANINDA İKİNCİ GOLÜ YEDİK"
İkinci yarıda beraberliği yakalamalarına rağmen geçiş hücumunda yedikleri gole dikkat çeken İspanyol futbolcu, "Rakibin yapabileceğini bildiğimiz ama iyi savunamadığımız o geçiş anında ikinci golü yedik" ifadelerini kullandı.
"LA LIGA ŞAMPİYONLUĞU BİR MAÇLA KAZANILMAZ!"
Yavaş oynadıklarını ve gereksiz top kayıpları yaptıklarını vurgulayan Pedri, bu hataların bedelini ödediklerini söyleyerek takımın gelişmesi gerektiğini belirtti.
Taraftarlarının önünde El Clasico'yu kazanmak istediklerini dile getiren Pedri, şampiyonluk yarışıyla ilgili ise "Bu galibiyeti taraftarlarımıza ithaf etmek istiyorduk, olmadı ama yine de üç puan öndeyiz. Sezon daha çok uzun. La Liga şampiyonluğu bir maçla kazanılmaz" değerlendirmesinde bulundu.
İlk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirten Pedri, "Genel olarak iyi bir maç çıkarmadık. İlk yarıda kendi oyunumuzu oynamadık, daha iyi yapabileceğimiz pek çok şey vardı" dedi.
"GEÇİŞ ANINDA İKİNCİ GOLÜ YEDİK"
İkinci yarıda beraberliği yakalamalarına rağmen geçiş hücumunda yedikleri gole dikkat çeken İspanyol futbolcu, "Rakibin yapabileceğini bildiğimiz ama iyi savunamadığımız o geçiş anında ikinci golü yedik" ifadelerini kullandı.
"LA LIGA ŞAMPİYONLUĞU BİR MAÇLA KAZANILMAZ!"
Yavaş oynadıklarını ve gereksiz top kayıpları yaptıklarını vurgulayan Pedri, bu hataların bedelini ödediklerini söyleyerek takımın gelişmesi gerektiğini belirtti.
Taraftarlarının önünde El Clasico'yu kazanmak istediklerini dile getiren Pedri, şampiyonluk yarışıyla ilgili ise "Bu galibiyeti taraftarlarımıza ithaf etmek istiyorduk, olmadı ama yine de üç puan öndeyiz. Sezon daha çok uzun. La Liga şampiyonluğu bir maçla kazanılmaz" değerlendirmesinde bulundu.