Kylian Mbappe: 'Yetenek yok diyenler yalancıdır!'

Real Madrid'e Barcelona karşısında galibiyeti getiren golleri atan Fransız yıldız Kylian Mbappe, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "MAÇIN YILDIZI TÜM TAKIMDI"
Fransız yıldız, maçın yıldızı olarak gösterilmesine, "Maçın yıldızı ben miyim? Hayır, maçın yıldızı tüm takımdı, Real Madrid'di! Bu galibiyet, bir takım galibiyetiydi" sözleriyle yanıt verdi.
"SADECE 3 PUAN KAZANDIK"
Galibiyete rağmen konsantrasyonlarını korumaları gerektiğini belirten Mbappe, "Sadece 3 puan kazandık. Aynı şekilde konsantre olmaya devam etmeliyiz" dedi.
"BU TAKIMDA YETENEK YOK DİYEN HERKES YALANCIDIR"
Takımın yeteneğine yönelik eleştirilere de sert çıkan yıldız futbolcu, "Bu takımda yetenek yok diyen herkes yalancıdır! Sezon daha yeni başlıyor" ifadelerini kullandı.
Fransız yıldız, maçın yıldızı olarak gösterilmesine, "Maçın yıldızı ben miyim? Hayır, maçın yıldızı tüm takımdı, Real Madrid'di! Bu galibiyet, bir takım galibiyetiydi" sözleriyle yanıt verdi.
"SADECE 3 PUAN KAZANDIK"
Galibiyete rağmen konsantrasyonlarını korumaları gerektiğini belirten Mbappe, "Sadece 3 puan kazandık. Aynı şekilde konsantre olmaya devam etmeliyiz" dedi.
"BU TAKIMDA YETENEK YOK DİYEN HERKES YALANCIDIR"
Takımın yeteneğine yönelik eleştirilere de sert çıkan yıldız futbolcu, "Bu takımda yetenek yok diyen herkes yalancıdır! Sezon daha yeni başlıyor" ifadelerini kullandı.