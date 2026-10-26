Real Madrid'in Arda Güler paylaşımına milli yıldızdan yanıt!

Real Madrid, Barcelona karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından milli yıldızımız Arda Güler'e yönelik paylaşımda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "SANA OLAN SEVGİM ÇARŞAMBADAN BERİ DEĞİŞMEDİ"
İspanyol devi, milli futbolcuya seslendiği mesajında, "Arda, sana olan sevgim çarşambadan beri değişmedi. Seni hala seviyorum." ifadelerini kullandı.
ARDA GÜLER'DEN YANIT
Arda Güler de kulübünün paylaşımına yanıtı gecikmedi.
Milli yıldız, "Hiçbir zaman değişmeyecek. Ben de seni seviyorum. Hala Madrid, sonsuza kadar!" sözleriyle Real Madrid'e olan bağlılığını dile getirdi.
İspanyol devi, milli futbolcuya seslendiği mesajında, "Arda, sana olan sevgim çarşambadan beri değişmedi. Seni hala seviyorum." ifadelerini kullandı.
ARDA GÜLER'DEN YANIT
Arda Güler de kulübünün paylaşımına yanıtı gecikmedi.
Milli yıldız, "Hiçbir zaman değişmeyecek. Ben de seni seviyorum. Hala Madrid, sonsuza kadar!" sözleriyle Real Madrid'e olan bağlılığını dile getirdi.