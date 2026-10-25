Galatasaray'dan Bordo Bandırma'ya 34 sayılık fark!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray MCT Technic, Pizzabulls Bordo Bandırma'yı konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı kırmızılılar, 102-68'lik skorla kazandı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Hüseyin Çelik, Özge Şentürk Bayraktar, Murat Ciner
Galatasaray MCT Technic: Robinson 4, Şehmus Hazer 11, Nikolic 2, Metu 17, Ballo 3, Berkan Durmaz 18, Smailagic 18, Ivanovic 6, Buğrahan Tuncer 9, Simpson 14, Efe Şekeroğlu
Pizzabulls Bordo Bandırma: Kadir Bayram 4, Toure 3, Aldridge 10, Jefferson 15, Peterson 17, Gordon 10, Okben Ulubay, Maxhuni 3, Mehmet Oğuzhan Kızıl 2, Hankins 4, Özgür Şahin
1. Periyot: 21-19
Devre: 38-34
3. Periyot: 68-45
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Hüseyin Çelik, Özge Şentürk Bayraktar, Murat Ciner
Galatasaray MCT Technic: Robinson 4, Şehmus Hazer 11, Nikolic 2, Metu 17, Ballo 3, Berkan Durmaz 18, Smailagic 18, Ivanovic 6, Buğrahan Tuncer 9, Simpson 14, Efe Şekeroğlu
Pizzabulls Bordo Bandırma: Kadir Bayram 4, Toure 3, Aldridge 10, Jefferson 15, Peterson 17, Gordon 10, Okben Ulubay, Maxhuni 3, Mehmet Oğuzhan Kızıl 2, Hankins 4, Özgür Şahin
1. Periyot: 21-19
Devre: 38-34
3. Periyot: 68-45