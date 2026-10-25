Beşiktaş'ın eski yıldızı Jota Silva'dan gövde gösterisi

Yunanistan Süper Ligi'nin 8. haftasında Olympiakos, Kalamata'yı ağırladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip Olympiakos, 5-0'lık skorla kazandı.
JOTA SILVA HAT-TRICK YAPTI
Geçen sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçiren Jota Silva, yaptığı hat-trick ile galibiyette önemli rol oynadı.
Maçın diğer golleri ise Leon Bailey ve Samsunspor'dan bu sezon transfer edilen Marius Muandilmadji'den geldi.
Bu sonuçla Olympiakos, 19 puana yükseldi ve haftayı 21 puanlı Panathinaikos'un ardından 2. sırada kapattı. Kalamata ise 10 puanda kaldı.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon Yunan ekibinda 14 maça çıkan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, 5 gol - 1 asistlik performans sergiledi.
JOTA SILVA HAT-TRICK YAPTI
Geçen sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçiren Jota Silva, yaptığı hat-trick ile galibiyette önemli rol oynadı.
Maçın diğer golleri ise Leon Bailey ve Samsunspor'dan bu sezon transfer edilen Marius Muandilmadji'den geldi.
Bu sonuçla Olympiakos, 19 puana yükseldi ve haftayı 21 puanlı Panathinaikos'un ardından 2. sırada kapattı. Kalamata ise 10 puanda kaldı.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon Yunan ekibinda 14 maça çıkan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, 5 gol - 1 asistlik performans sergiledi.