Fenerbahçe Medicana evinde hata yapmadı! Yenilmezlik serisini sürdürdü

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi beşinci hafta maçında Eczacıbaşı Peron'u ağırladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmayı 3-1 kazanan sarı lacivertliler, ligdeki dördüncü galibiyetini aldı ve yenilmezlik serisini sürdürdü.
Eczacıbaşı ise 2. mağlubiyetini yaşadı.
Maçın setleri; 25-27, 27-25, 25-21, 25-22 tamamlandı.
Ana Cristina De Souza 22 sayıyla Fenerbahçe'de takımın skoreri oldu.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan
Fenerbahçe Medicana: De Souza, Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Jack Kısal, Vargas, Cristina (Gizem Örge, Castillo, Saliha Şahin, Hande Baladın)
Eczacıbaşı Peron İstanbul: Weitzel, Antropova, Yaprak Erkek, Rettke, Dilay Özdemir, Ebrar Karakurt (Simge Aköz, Uzelac, Elif Şahin, Dudova, Selin Adalı, Aslı Kalaç)
Setler: 25-27, 27-25, 25-21, 25-22
Süre: 132 dakika (33, 36, 31, 32)
Eczacıbaşı ise 2. mağlubiyetini yaşadı.
Maçın setleri; 25-27, 27-25, 25-21, 25-22 tamamlandı.
Ana Cristina De Souza 22 sayıyla Fenerbahçe'de takımın skoreri oldu.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan
Fenerbahçe Medicana: De Souza, Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Jack Kısal, Vargas, Cristina (Gizem Örge, Castillo, Saliha Şahin, Hande Baladın)
Eczacıbaşı Peron İstanbul: Weitzel, Antropova, Yaprak Erkek, Rettke, Dilay Özdemir, Ebrar Karakurt (Simge Aköz, Uzelac, Elif Şahin, Dudova, Selin Adalı, Aslı Kalaç)
Setler: 25-27, 27-25, 25-21, 25-22
Süre: 132 dakika (33, 36, 31, 32)