Monaco - Lille maçında kazanan çıkmadı

Fransa Ligue 1'in 8. hafta maçında Monaco ile Lille karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Louis Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Lille'in golünü 24. dakikada Ethan Mbappe kaydetti. Monaco'ya beraberliği getiren golü ise 74. dakikada Edan Diop attı.
Lille'de Tanguy Nianzou mücadelenin 66. dakikasında kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından her iki takımda puanını 15'e yükseltti.
Fransa Ligue 1'in bir sonraki maçında Lille, Lens'i konuk edecek. Monaco, Paris FC deplasmanına gidecek.
Lille'in golünü 24. dakikada Ethan Mbappe kaydetti. Monaco'ya beraberliği getiren golü ise 74. dakikada Edan Diop attı.
Lille'de Tanguy Nianzou mücadelenin 66. dakikasında kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından her iki takımda puanını 15'e yükseltti.
Fransa Ligue 1'in bir sonraki maçında Lille, Lens'i konuk edecek. Monaco, Paris FC deplasmanına gidecek.