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Monaco - Lille maçında kazanan çıkmadı

Fransa Ligue 1'in 8. hafta maçında Monaco ile Lille 1-1 berabere kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 25 Ekim 2026 19:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Monaco - Lille maçında kazanan çıkmadı
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Fransa Ligue 1'in 8. hafta maçında Monaco ile Lille karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Louis Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Lille'in golünü 24. dakikada Ethan Mbappe kaydetti. Monaco'ya beraberliği getiren golü ise 74. dakikada Edan Diop attı.

Lille'de Tanguy Nianzou mücadelenin 66. dakikasında kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından her iki takımda puanını 15'e yükseltti.

Fransa Ligue 1'in bir sonraki maçında Lille, Lens'i konuk edecek. Monaco, Paris FC deplasmanına gidecek.



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