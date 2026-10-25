Trabzonspor'da hedef 4'te 4! Eksikler can sıkıyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde üst üste dördüncü lig galibiyetini hedefliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, 26 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde ligde üst üste üç galibiyet elde eden bordo-mavililer, Rizespor deplasmanından da üç puanla ayrılmayı hedefliyor.
THOMAS REIS İLE HEDEF 4'TE 4!
Trabzonspor, Alman teknik adamın göreve gelmesinin ardından Süper Lig'de oynadığı son üç karşılaşmayı kazanmayı başardı.
Bordo-mavililer, bu süreçte Galatasaray'ı sahasında 4-0, Samsunspor'u deplasmanda 3-0 ve Beşiktaş'ı evinde 2-0 mağlup etti.
Söz konusu karşılaşmalarda 9 gol atan ve kalesini gole kapatan Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşısında da galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
TRABZONSPOR'DA SAKATLIK SORUNU
Bordo-mavililerde Rizespor karşılaşması öncesinde sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu, Batagov, Paul Onuachu ve Ruslan Malinovskyi'nin durumları teknik heyeti düşündürüyor.
Öte yandan UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Hearts karşılaşmasında sakatlanan Saviolo'nun da Rizespor deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.
RİZESPOR DEPLASMANINDA GALİBİYET HEDEFİ!
Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde yakaladığı çıkışı Çaykur Rizespor karşısında da devam ettirmeyi amaçlıyor.
Bordo-mavililer, deplasmandan galibiyetle ayrılması halinde Alman teknik adam yönetimindeki üst üste dördüncü lig maçını da kazanmış olacak.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde ligde üst üste üç galibiyet elde eden bordo-mavililer, Rizespor deplasmanından da üç puanla ayrılmayı hedefliyor.
THOMAS REIS İLE HEDEF 4'TE 4!
Trabzonspor, Alman teknik adamın göreve gelmesinin ardından Süper Lig'de oynadığı son üç karşılaşmayı kazanmayı başardı.
Bordo-mavililer, bu süreçte Galatasaray'ı sahasında 4-0, Samsunspor'u deplasmanda 3-0 ve Beşiktaş'ı evinde 2-0 mağlup etti.
Söz konusu karşılaşmalarda 9 gol atan ve kalesini gole kapatan Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşısında da galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
TRABZONSPOR'DA SAKATLIK SORUNU
Bordo-mavililerde Rizespor karşılaşması öncesinde sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu, Batagov, Paul Onuachu ve Ruslan Malinovskyi'nin durumları teknik heyeti düşündürüyor.
Öte yandan UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Hearts karşılaşmasında sakatlanan Saviolo'nun da Rizespor deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.
RİZESPOR DEPLASMANINDA GALİBİYET HEDEFİ!
Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde yakaladığı çıkışı Çaykur Rizespor karşısında da devam ettirmeyi amaçlıyor.
Bordo-mavililer, deplasmandan galibiyetle ayrılması halinde Alman teknik adam yönetimindeki üst üste dördüncü lig maçını da kazanmış olacak.