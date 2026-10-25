Trabzonspor'da hedef 4'te 4! Eksikler can sıkıyor

Bugün
16:00
Konyaspor
Gençlerbirliği
Bugün
19:00
Göztepe
Arca Çorum
Bugün
BİTTİ
Pendikspor
2
Kayserispor
2
Bugün
BİTTİ
Batman Petrolspor
3
Esenler Erokspor
2
Bugün
16:00
Antalyaspor
Bodrum FK
Bugün
19:00
Keçiörengücü
Bursaspor
Bugün
17:30
Hoffenheim
Leverkusen
Bugün
19:30
Freiburg
Bayern Munih
Bugün
17:00
C.Palace
Newcastle
Bugün
17:00
Hull City
Brentford
Bugün
17:00
Liverpool
Brighton
Bugün
17:00
M. United
Bournemouth
Bugün
19:30
Sunderland
Leeds United
Bugün
16:00
Athletic Bilbao
Getafe
Bugün
18:15
Celta Vigo
Real Betis
Bugün
20:30
Real Sociedad
Levante
Bugün
23:00
Barcelona
Real Madrid
CANLI
Inter
0
Fiorentina
0
Bugün
17:00
Atalanta
Frosinone
Bugün
17:00
Genoa
Venezia
Bugün
20:00
Lecce
Juventus
Bugün
22:45
Udinese
AC Milan
Bugün
17:00
AS Monaco
Lille
Bugün
19:15
Angers
Lorient
Bugün
19:15
Auxerre
Le Mans
Bugün
19:15
Marsilya
Le Havre
Bugün
19:15
Rennes
Strasbourg
Bugün
19:15
Toulouse
Troyes
CANLI
57'
Fortuna Sittard
0
Excelsior
0
Bugün
16:30
NEC Nijmegen
FC Groningen
Bugün
16:30
PSV Eindhoven
Feyenoord
Bugün
18:45
S. Rotterdam
Ajax
Bugün
22:00
Alkmaar
FC Twente
CANLI
1'
E.Braunschweig
0
Hannover 96
0
CANLI
1'
Holstein Kiel
0
Dynamo Dresden
0
CANLI
1'
Osnabrück
0
Greuther Fürth
0
Bugün
15:30
Genk
Standard Liege
Bugün
18:00
Club Brugge
St.Truiden
Bugün
20:30
Gent
Anderlecht
Bugün
21:15
Union St.Gilloise
Cercle Brugge
04 Kasım
22:30
Kortrijk
KV Mechelen
Bugün
16:30
Sturm Graz
Ried
Bugün
19:00
LASK
RB Salzburg
Bugün
16:00
Thun
Lugano
Bugün
18:30
Basel
Grasshopper
Bugün
18:30
Sion
Lausanne
Bugün
18:30
Estoril
Moreirense
Bugün
21:00
Nacional
Braga
Bugün
21:00
Rio Ave
Famalicao
Bugün
23:30
Sporting CP
Academico de Viseu FC
CANLI
88'
FC Rostov
2
Lokomotiv Moscow
0
Bugün
16:00
CSKA Moskova
S. Moskova
Bugün
18:30
Zenit St. Petersburg
Dynamo Makhachkala
Bugün
17:00
Palermo
Carrarese
Bugün
19:15
Verona
Pisa
Bugün
16:00
Sabadell
Tenerife
Bugün
18:15
Albacete
Eldense
Bugün
18:15
Cadiz
AD Ceuta FC
Bugün
20:30
Castellon
Sporting Gijon

Trabzonspor'da hedef 4'te 4! Eksikler can sıkıyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde üst üste dördüncü lig galibiyetini hedefliyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 25 Ekim 2026 14:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da hedef 4'te 4! Eksikler can sıkıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde üst üste dördüncü lig galibiyetini hedefliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, 26 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde ligde üst üste üç galibiyet elde eden bordo-mavililer, Rizespor deplasmanından da üç puanla ayrılmayı hedefliyor.

THOMAS REIS İLE HEDEF 4'TE 4!

Trabzonspor, Alman teknik adamın göreve gelmesinin ardından Süper Lig'de oynadığı son üç karşılaşmayı kazanmayı başardı.

Bordo-mavililer, bu süreçte Galatasaray'ı sahasında 4-0, Samsunspor'u deplasmanda 3-0 ve Beşiktaş'ı evinde 2-0 mağlup etti.

Söz konusu karşılaşmalarda 9 gol atan ve kalesini gole kapatan Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşısında da galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

TRABZONSPOR'DA SAKATLIK SORUNU

Bordo-mavililerde Rizespor karşılaşması öncesinde sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu, Batagov, Paul Onuachu ve Ruslan Malinovskyi'nin durumları teknik heyeti düşündürüyor.

Öte yandan UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Hearts karşılaşmasında sakatlanan Saviolo'nun da Rizespor deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.

RİZESPOR DEPLASMANINDA GALİBİYET HEDEFİ!

Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde yakaladığı çıkışı Çaykur Rizespor karşısında da devam ettirmeyi amaçlıyor.

Bordo-mavililer, deplasmandan galibiyetle ayrılması halinde Alman teknik adam yönetimindeki üst üste dördüncü lig maçını da kazanmış olacak.



Tümü
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.