Hoffenheim, Leverkusen'i farklı geçti!

Almanya 1. Bundesliga'nın 7. haftasında Hoffenheim ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. SNP Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Hoffenheim 3-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Hoffenheim, 79. dakikada Andrej Kramaric'in penaltı golüyle öne geçti. Alexander Prass, 89. dakikada farkı artırdı.
Golü atan Prass, 90+1. dakikada çift sarı kartla oyundan ihraç edildi.
Max Moerstedt, 90+5. dakikada maçın skorunu belirledi.
Hoffenheim forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Ligde üst üste 2. galibiyetini elde eden Hoffenheim, puanını 9'a yükseltti. Leverkusen ise 13 puanda kaldı.
Hoffenheim, gelecek hafta Werder Bremen deplasmanına gidecek. Leverkusen ise evinde Stuttgart'ı konuk edecek.
Golü atan Prass, 90+1. dakikada çift sarı kartla oyundan ihraç edildi.
Max Moerstedt, 90+5. dakikada maçın skorunu belirledi.
Hoffenheim forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Ligde üst üste 2. galibiyetini elde eden Hoffenheim, puanını 9'a yükseltti. Leverkusen ise 13 puanda kaldı.
Hoffenheim, gelecek hafta Werder Bremen deplasmanına gidecek. Leverkusen ise evinde Stuttgart'ı konuk edecek.