Sabır duası, duaları ve Sabır ile ilgili ayetler hadisler! Kuran'da sabır nasıl anlatılır?

İnsanlar yaşamlarının her aşamasında sabretmeyi öğrenmek zorundadırlar. Ancak, çoğu kez, bu görev bizi boğar ve sabrımız tükenir. Kuran'da Sabır ve Sabır ile ilgili dualar hadisler vardır ve bunlar insanlara sevgi, umut, dayanma gücü ve iyimserlik sağlayacaktır. Şimdi sabır tükenmesi, insanlar nasıl sabretmeyi öğrenebileceklerini ve Kuran'da sabır ve sabır duaları ile ilgili bazı bilgiler vereceğiz.Kuran'da, Allah'ın emirlerine uymak için sabretmeyi öğütlediği ayetler vardır. Örneğin: "Sabretmekten asla vazgeçmeyin; çünkü sabır, Allah'ın lütfu arasındadır" (2 Bakara, 153). Hadislerde de sabretmenin öneminden bahsedilir. Örneğin, Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurmuştur: ""Sabırlı olun ve sabredenler başarılı olacaklar" (Tirmizî). Bu hadislerden de anlaşılacağı gibi, Allah'a inanan ve O'na itaat edenlere sonsuz mükafatlar verilecektir.Kuran-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz (SAV) tarafından birçok dua bulunmaktadır. Örneğin "Rabbimiz, bize sabrının verdiği güçle sabredelim. Bize sabrının verdiği güçle sana yönelelim" (2. Sure, Baqara, 45) ayeti bir sabır duası olarak kabul edilir.Ayrıca Peygamber Efendimiz (SAV) tarafından sabır konusunda bazı duaların öğütlenmiş olduğu bilinmektedir. Örneğin "Allah'ım, sabrının verdiği güçle bizi sabredenlerden eyle" ve "Allah'ım, sabrımızın sınırlarını zorla, bize sabrın verdiği güçle sana yönelmemizi nasip et" gibi.Herhangi bir konuda sabredebilmek için öncelikle kendimizi tanımalı ve isteklerimizi daha iyi yönetebilmeliyiz. Bazen isteklerimiz gerçekçi olmayabilir veya uygunsuz koşullarda gerçekleşmeyecektir. Bu yüzden, isteklerimizi doğru bir şekilde yöneterek, beklediğimiz sonucu elde etme şansımızı artırabiliriz. Kendimize güvenmeliyiz; inanmalıyız ki, istediğimiz sonuca ulaşacağız.Kuran'da sabır nasıl anlatılmaktadır diye merak ediyorsanız şu şekilde düşünebilirsiniz; Kuran'da da sabrın önemi vurgulanmaktadır. Bir insan kendi elindeki imkanlarla maksimumu yaparsa, Allah onun için daha fazla yardım eder. Sabra sahip olmak, zorluklara göğüs germeyi, tatlılıkla karşılamayı ve sakin kalmayı gerektirir.Kuran-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz (SAV) tarafından sabır konusunda birçok ayet ve hadis mevcut. Örneğin, 29. Sure (Ankebut) 69. Ayetinde "Allah sadece sabredenlerle beraberdir" denilmektedir. Bu ayet, sabredenlerin Allah'ın yanında olacağını vurgulamaktadır.Ayrıca, Peygamber Efendimiz (SAV) tarafından "Sabır, imanın yarısıdır" ve "Sabrın sonunda rahmet vardır" gibi birçok hadis rivayet edilmiştir. Bu hadisler sabrın önemini ve karşılığını vurgulamaktadır.Sabır konusunda Kuran-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz (SAV) tarafından birçok ayet ve hadis mevcut. Özellikle Kuran-ı Kerim'de sabrın önemi ve karşılığı çokça vurgulanmıştır.Sabır, kötülüklerden korunmak için Allah'a sığınma ve O'na güvenmeyi ifade eder. Kuran-ı Kerim'de, insanların çoğu zaman sabredemedikleri için çile çektikleri belirtilir. Sabır duaları, sabır duası da çoğumuzun zaman zaman ihtiyacı olan şeylerden. İnsanların en büyük dertlerinden birisi de sabretmekte zorlandıklarında tükeniyor olmalarıdır. Sabretmeyi öğrenmek, kazanacağımız şeyleri değerlendirmemizi sağlar; ancak sabahlayamadığımızda tavsiye olunan dualara başvurabilirsiniz:1- "Ey iman edenler! Sabredin ve Allah'a güvenin ki kurtuluşa eresiniz." (3:200)2- "Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O halde O'na sultan olmaya devam edin ve O'na ibadet etmeye son vermeyin." (20:3- "Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve sabredin. Çünkü Allah güçlüdür, hikmet sahibidir." (2:4- "Sabretmekle Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığı gerçeğine ulaşacaksın. Doğru olan yolu takip etmenin ve sabretmenin tek çare olduğunu anlayacaksın." (45:5- "Ey iman edenler! Sabr ile dua ediniz ki muvaffak olasınız." (2:153)6- "Ey iman edenler! Sabredip direnin, çünkü siz ancak sabrederek galip geleceksiniz." (3:200)7- "Ey iman edenler! Şeytan size korku salmalarına izin vermeyin, sizi ümitsizliğe düşürmesine izin vermeyin. Eğer sabrederseniz muhakkak zafer elde edersiniz." (3:8- "Ey iman edenler! Kendi aranızda sabırlı olun. Allah'ın size lütfettiği kadar sabredin ve yakınlarınızla adaletle muamele edin." (16:90)9- "Sabredenler, iyilik yapanlar ve daima Allah'a sığınanlar muhakkak kurtuluşa ererler." (2:45)10- "Gerçekten Allah'a tevekkül eden ve O'na güvenen kimselere, sabredip sorumluluk almaya devam etmeleri üzerine, O'ndan bir rahmet ve ni'met olarak bolca bolca lütuf vardır.Sabır konusunda Kuran-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz (SAV) tarafından bazı dualar bulunmaktadır. Örneğin, "Rabbimiz! Bizi sabredenlerden eyle" (2.Sure, Baqara, 286) ayeti bir sabır duası olarak kabul edilir.Ayrıca Peygamber Efendimiz (SAV) tarafından sabır konusunda bazı duaların öğütlenmiş olduğu bilinmektedir. Örneğin "Allah'ım sen sabredenlerin Allah'sın, sen yardım edenlerin Allah'sın. Bize sabır ver ve bizi sabredenlerden eyle" gibi.Kur'an-ı Kerim'de sabır ile ilgili birçok ayet mevcut. Bunlar arasında sabrın sevabının büyüklüğü, sabredenlerin mükafatının hayırlı olduğu, sabrın insanların imanının yarısı olduğu gibi ifadeler yer almaktadır. Bu nedenle sabrın önemi çokça vurgulanmıştır.Kuran'da sabır konusuna dair çeşitli ayetler ve hadisler bulunmaktadır. Kuran'da sabır hadisleri ve Bu ayetlerden en bilineni, "Sabredin ve Allah sizinle birlikte olacaktır" (Bakara 2:153) ayetidir. Ayrıca, "Allah sabredenlerle beraberdir" (İbrahim 14:45) ve "Her kim sabrederse, şüphesiz ki Allah ona kolaylık verir" (İnşirah 94:5) ayetleri de sabre ile ilgili olarak Kuran'da yer almaktadır.Hadislerde de sabır ile ilgili çeşitli rivayetler mevcuttur. Bunlardan biri şöyle denmektedir: "En hayırlı ameliniz, en sevdiğiniz kimseyi terk etmek olduğunda sürekli olarak Allah'a isyan etmediğinizde gösterdiğiniz sabridir." (Ebu Davud, Salat 27)Kuran-ı Kerim'de sabır konusunda birçok ayet ve sure mevcut. Örneğin, 2. Sure (Bakara) 255. Ayetinde "Sabredenlerin mükafatı, sabredemeyenlerinkinden daha hayırlıdır." denilmektedir.Ayrıca, Kuran-ı Kerim'in birçok yerinde sabredenlerin karşılaşacakları mükafatlar ve sabredemeyenlerin karşılaşacakları sonuçlar anlatılmaktadır. Örneğin, 3. Sure (Al-i İmran) 186. Ayetinde "Sabredenlerle sabredemeyenler arasında hiçbir eşitlik yoktur." denilmektedir.Sabır konusunda Peygamber Efendimiz (SAV) de birçok hadis rivayet etmiştir. Örneğin "Sabır, imanın yarısıdır" ve "Sabreden kişi, Allah'ın yardımı ile kazandığı her şeyi kazanmıştır" gibi. Bu hadisler sabrın önemini ve karşılığını vurgulamaktadır.Sabır, karşılaştığımız zorluklar karşısısında tahammül etmeyi ifade eder. Zorluklara karşı tepkimizi denetleyebilme yeteneği anlamına gelir. Sabreden kişiler, ne olursa olsun her şartta devam etmeyi bilirler. Bazen hayat bize daha fazla dayanabileceğimizi sanmadığımız bir yük bindirir ve bu yüke dayanabilmek için sabrederiz.Bir Müslüman olarak, sabrın önemi Hz. Muhammed'in (s.a.v) sözlerinden anlayabiliriz: "Sabredenler, sadece Allah katındadır." (Tirmizî, Birr, 96). Bu hadis-i şerifte geçen "sadece Allah katındadır" ifadesi, sabredenlerin mükafatlandıracağının belirtildiğini göstermektedir.1. Her zaman kendinizi motive edin ve olumlu düşünmeye çalışın.2. Zorluklara karşı güçlü bir tutum sergilemek için özgüveninizi geliştirin.3. Sabrın doğası hakkında daha fazla araştırma yaparak sabrı anlamaya çalışın.4. Kötü durumlar karşısında her zaman dengeli ve uyumlu tepkiler sergileyin.5. Kendinize bolca mola vermekten çekinmeyin; sabrın bir parçası olarak, her zaman yorgunluk hissetmeyi beklememelisiniz.6. Kendinizi rahatlatmak için diğer eğlenceli aktiviteler ile meşgul olun.7. Sizi zorlayan durumlara güçlü bir şekilde karşı çıkmaya yardımcı olacak tavsiyeler arayın.8. Sabredebilmek için her zaman dua etmeyi unutmayın.