Carlo Ancelotti: "Arda Güler çok değişti"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Celta Vigo maçının ardından Arda Güler ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Carlo Ancelotti: 'Arda Güler çok değişti'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mayıs 2025 17:48
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ligde Celta Vigo ile oynadıkları maçın ardından konuştu.

Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler ile ilgili, "Arda Güler, Real Madrid'de oynamak istiyor. Çok kaliteli ve çok çalışıyor. Hiçbir zaman öz güvenini kaybetmedi. Eylül ayından bu yana çok gelişti ve değişti." sözlerini sarf etti.

İtalyan teknik adam, ligin bir sonraki haftasında oynanacak Barcelona derbisinde Arda'nın oynayıp oynamayacağına yönelik soruya, "Arda Güler, Barcelona maçında kesinlikle oynayabilir. İlk 11'de yer almak için takım arkadaşlarıyla rekabet edecek." yanıtını verdi.

Celta Vigo maçına ilk 11'de başlayan ve 83 dakika sahada kalan Arda Güler, karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamlamıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.