Türk güreşinde öncelik altyapıyı güçlendirmek

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, altyapıya büyük önem verdiklerini belirterek, "Mücevherleri alıp işlemesini sağlayacak mekanizmayı oluşturmakla görevliyiz." dedi.



Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) başkanlığına aday olan Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Taha Akgül, federasyon binasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



TMOK'un Türkiye'de önemli ve büyük bir sivil toplum kuruluşu olduğunu anlatan Akgül, "TMOK, olimpiyat şampiyonlarıyla kurulu, Türkiye'yi uluslararası anlamda temsil etmiş federasyon başkanlarının ağırlıkta olduğu bir kurumdur. Veli Ozan Çakır gibi sporun içinden gelmiş bir profesörün, bir spor adamının, kendini çok geliştirmiş bir genel müdürümüzün burada da aday olması, Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın takdiriyle bizleri oraya layık görmeleri bizler için büyük bir gururdur. TMOK, Türkiye'nin en büyük, en önemli sivil toplum örgütlerinden bir tanesi ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin direkt muhatabıdır. Orada yer alıyor olabilmek ve bu paydaşın bir parçası olabilmek benim için çok büyük bir gurur." ifadelerini kullandı.



Taha Akgül, 2036 Olimpiyat Oyunları'nın İstanbul'da gerçekleştirilmesini istediklerini belirterek, "İnşallah TMOK'ta çok önemli işlere imza atmak nasip olur. Bunun en büyük hayali de 2036'da İstanbul'a Yaz Olimpiyatları Oyunları'nı alabilmek. Bu seçilen yönetim kadrosu, uluslararası lobi anlamında olimpiyatların İstanbul'a alınması noktasında katkı sağlar. Halkımıza olimpiyat bilincini aşılamaya ve olimpiyat kültürü oluşturmaya çalışacağız." diye konuştu.



- Rıza Kayaalp rekorların peşinde



Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak milli güreşçi Rıza Kayaalp'in yeniden spora dönmesini Türk güreşi için önemli olduğunu aktaran Taha Akgül, şunları kaydetti:



"Sıralama turnuvasında birinci oldu, iyi bir başlangıç yaptı ve moral buldu. Orada puan da aldı. Özellikle Avrupa'da 13. şampiyonluğa ulaşması ve rekor kıracak olması açısından çok değerli. Efsane Rus güreşçi Alexander Karelin'in rekorunu Allah'ın izniyle Avrupa Şampiyonası'nda geçecek. Şu anda çok moralli bir şekilde kampta hazırlanıyor. Çok özveriyle çalışıyor, kamp arası vardı 12-13 gün. Oradaki genç çocuklarla beraber Elmadağ'daki Kamp Eğitim Merkezi'mizde değerlendirmek istedi. Hocalarımız bizi onun başında bıraktı, evine gitmedi. İki tane çocuğu var, çocuklarından ve ailesinden fedakarlık yaparak hazırlıklarına, çalışmalarına devam etti."



- "Takımımızdan beklentimiz yüksek"



Taha Akgül, farklı kategorilerde milli takım kamplarının sürdüğünü belirterek, "Şu anda bütün milli takımlarımız kamptalar ve müsabakalara hazırlanıyorlar. Özellikle Avrupa Şampiyonası şu anda bizim için planlardaki en önemli şampiyona. Serbest güreşte de takımı tamamen gençleştirdik, yaş ortalamasını 22-23'e kadar düşürdük. Çok değerli bir kadromuz var. Bu kadro 2028-2032 olimpiyatlarının rezerv kadrosu. Takımımızdan beklentimiz yüksek." değerlendirmesinde bulundu.



Asıl gündemlerini olimpiyatlar olduğunu dile getiren Akgül, sözlerini şöyle tamamladı:



"Dünya ve Avrupa şampiyonalarına değer veriyoruz ama asıl gündem olimpiyatlardır. Realite olimpiyatlarda ortaya çıkıyor. O yüzden biz burada kazandığımız başarısızlıklara ne çok üzülüyoruz ne de kazandığımız başarılara çok fazla seviniyoruz. İstediğimiz gibi geçmese de dünyanın sonu olmayacak. Amacımız uzun vadeli plan yapmak, gerçeklikten uzaklaşmamak. Bir çalıştay yaptık, orada camiamızla bir araya geldik. Şu anda camiamız gerçekten hepsi aklıselim, iyi niyetli, halis bir şekilde güreşe faydalı olmaya çalışır bir duruma geldi çok şükür. Biz güreşe faydalı olmak için geldik. Zorlaştırmak için değil, kolaylaştırmak için geldik."



