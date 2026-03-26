Türkiye Romanya maçı nerede oynanacak? Türkiye - Romanya milli maçı hangi statta, adresi ne?

Kuzey Amerika biletini kapmak için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan millilerimiz, İstanbul'un kalbinde, taraftar desteğini arkasına alarak tarihi bir zafere imza atmak istiyor. Maç günü stadyum çevresindeki yoğunluğa kalmamak ve ulaşım planını doğru yapmak isteyen taraftarlar hazırlıklarını hızlandırdı. Peki, bu akşamki büyük randevu nerede?

Kısa ve net cevap: Türkiye - Romanya 2026 Dünya Kupası Play-off yarı final maçı, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Beşiktaş Park (Tüpraş Stadyumu) ev sahipliğinde oynanacaktır. Boğaz'ın hemen kıyısında yer alan ve eşsiz atmosferiyle bilinen bu modern stadyum, bu akşam Ay-Yıldızlı bayraklarla donatılarak adeta bir "cehenneme" dönüştürülecek. Peki, Türkiye - Romanya maçının oynanacağı stadyumun tam adresi nedir ve nasıl gidilir?

Milli maç heyecanının yaşanacağı stadyumun resmi adı Beşiktaş Park (sponsorluk anlaşması gereği Tüpraş Stadyumu) olarak bilinmektedir. Eski adıyla Vodafone Park veya İnönü Stadı olarak da hafızalarda yer eden bu ikonik spor kompleksi, İstanbul'un en merkezi noktalarından birinde yer alıyor.

Stadyumun Adresi: Vişnezade, Dolmabahçe Cd. No:1, 34357 Beşiktaş/İstanbul.

Konumu: Dolmabahçe Sarayı'nın hemen karşısında, Gümüşsuyu ve Beşiktaş arasındaki eşsiz lokasyondadır.

Peki, maça gidecek olan taraftarlar için ulaşım imkanları neler?

Maç saati olan 20.00 yaklaştıkça Beşiktaş ve çevresinde yoğun bir trafik beklenmektedir. Bu nedenle yetkililer, taraftarların toplu taşıma araçlarını kullanmalarını şiddetle tavsiye ediyor. İşte en kolay ulaşım yolları:

Metro ile: M2 Yenikapı-Hacıosman metrosunu kullanarak "Taksim" durağında inebilir, yaklaşık 10-15 dakikalık bir yürüyüşle Gümüşsuyu üzerinden stadyuma ulaşabilirsiniz. Alternatif olarak F1 Taksim-Kabataş füniküler hattını kullanıp Kabataş'tan yürüyebilirsiniz.

Metrobüs ile: Zincirlikuyu durağında indikten sonra Beşiktaş yönüne giden dolmuş veya otobüslere binerek Beşiktaş meydanına gelebilir, oradan yürüyerek stadyuma geçebilirsiniz.

Vapur/Motor ile: Anadolu yakasından gelecek taraftarlar Üsküdar veya Kadıköy'den Beşiktaş/Kabataş vapur ve motorlarını kullanarak trafik stresine girmeden stadyumun çok yakınına kadar gelebilirler.

Türkiye - Romanya karşılaşması saat 20.00'de başlayacak ve bu dev mücadele TV8 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Tüm kalbimizle millilerimizin yanındayız!