Türkiye Romanya maçı nerede oynanacak? Türkiye - Romanya milli maçı hangi statta, adresi ne?
Haber Tarihi: 26 Mart 2026 17:22
Güncelleme Tarihi:
26 Mart 2026 17:22
A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası yolundaki en kritik sınavlarından biri olan Romanya karşılaşması için geri sayım sona erdi. Play-off yarı final turunda rakibini ağırlayacak olan Ay-Yıldızlı ekibimizin bu dev mücadelesine yerinde tanıklık etmek isteyen binlerce taraftar, biletlerini aldıktan sonra rotasını belirlemek için araştırmalara başladı. Maçın atmosferini iliklerine kadar hissetmek isteyen futbolseverler, arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusunu araştırıyor. Peki, Türkiye Romanya maçı nerede oynanacak? Türkiye - Romanya milli maçı hangi statta, adresi ne? İşte detaylar…
Kuzey Amerika biletini kapmak için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan millilerimiz, İstanbul'un kalbinde, taraftar desteğini arkasına alarak tarihi bir zafere imza atmak istiyor. Maç günü stadyum çevresindeki yoğunluğa kalmamak ve ulaşım planını doğru yapmak isteyen taraftarlar hazırlıklarını hızlandırdı. Peki, bu akşamki büyük randevu nerede?
TÜRKİYE ROMANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?Kısa ve net cevap: Türkiye - Romanya 2026 Dünya Kupası Play-off yarı final maçı, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Beşiktaş Park (Tüpraş Stadyumu) ev sahipliğinde oynanacaktır. Boğaz'ın hemen kıyısında yer alan ve eşsiz atmosferiyle bilinen bu modern stadyum, bu akşam Ay-Yıldızlı bayraklarla donatılarak adeta bir "cehenneme" dönüştürülecek. Peki, Türkiye - Romanya maçının oynanacağı stadyumun tam adresi nedir ve nasıl gidilir?TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI HANGİ STATTA, ADRESİ NE?Milli maç heyecanının yaşanacağı stadyumun resmi adı Beşiktaş Park (sponsorluk anlaşması gereği Tüpraş Stadyumu) olarak bilinmektedir. Eski adıyla Vodafone Park veya İnönü Stadı olarak da hafızalarda yer eden bu ikonik spor kompleksi, İstanbul'un en merkezi noktalarından birinde yer alıyor.Stadyumun Adresi: Vişnezade, Dolmabahçe Cd. No:1, 34357 Beşiktaş/İstanbul.Konumu: Dolmabahçe Sarayı'nın hemen karşısında, Gümüşsuyu ve Beşiktaş arasındaki eşsiz lokasyondadır.Peki, maça gidecek olan taraftarlar için ulaşım imkanları neler?
BEŞİKTAŞ PARK (TÜPRAŞ STADYUMU) ULAŞIM REHBERİ: MAÇA NASIL GİDİLİR?Maç saati olan 20.00 yaklaştıkça Beşiktaş ve çevresinde yoğun bir trafik beklenmektedir. Bu nedenle yetkililer, taraftarların toplu taşıma araçlarını kullanmalarını şiddetle tavsiye ediyor. İşte en kolay ulaşım yolları:Metro ile: M2 Yenikapı-Hacıosman metrosunu kullanarak "Taksim" durağında inebilir, yaklaşık 10-15 dakikalık bir yürüyüşle Gümüşsuyu üzerinden stadyuma ulaşabilirsiniz. Alternatif olarak F1 Taksim-Kabataş füniküler hattını kullanıp Kabataş'tan yürüyebilirsiniz.Metrobüs ile: Zincirlikuyu durağında indikten sonra Beşiktaş yönüne giden dolmuş veya otobüslere binerek Beşiktaş meydanına gelebilir, oradan yürüyerek stadyuma geçebilirsiniz.Vapur/Motor ile: Anadolu yakasından gelecek taraftarlar Üsküdar veya Kadıköy'den Beşiktaş/Kabataş vapur ve motorlarını kullanarak trafik stresine girmeden stadyumun çok yakınına kadar gelebilirler.Türkiye - Romanya karşılaşması saat 20.00'de başlayacak ve bu dev mücadele TV8 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Tüm kalbimizle millilerimizin yanındayız!
