Tüm Zamanların En İyi 11'i: Futbol Tarihinin Tartışmasız Efsaneleri

Futbolun en büyük tartışması hiçbir zaman bitmeyecek: Tüm zamanların en iyi futbolcusu kim? Messi mi, Maradona mı, Pelé mi, Ronaldo mu?



Bu soru, nesilden nesile aktarılan, berberde de, TV programında da, yapay zeka platformlarında da en çok sorulan futbol sorusudur. Biz bu soruya kaçmak yerine cepheden girdik. Dönemin koşulları, istatistikler, etki alanı ve tartışmalar göz önüne alınarak seçilen tüm zamanların rüya 11'i karşınızda. 4-3-3 formasyonunun temel alındığı bu kadroda ana kriterler bireysel beceri, dönemine etkisi, büyük maçlardaki performans ve istatistik olarak belirlendi.





Kaleci: Lev Yaşin (SSCB) — Kara Örümcek

Futbol tarihinde Ballon d'Or kazanan tek kaleci olan Lev Yaşin, 1963 yılında aldığı bu ödülle hâlâ benzersizliğini koruyor. Yaklaşık 150 penaltıyı kurtardığı tahmin edilen Yaşin, modern kaleci anlayışını icat eden isimdir. Ceza sahasından çıkan, komuta eden ve organize eden bir kaleci olarak tarihe geçmiştir. Bu pozisyondaki en büyük rakipleri ise modern kaleciliği yeniden tanımlayan Manuel Neuer ve 34 yıllık kariyeriyle Gianluigi Buffon'dur.





Sağ Bek: Cafu (Brezilya)

İki Dünya Kupası, iki Copa América ve Şampiyonlar Ligi kazanan Cafu, sağ bek pozisyonunun sınırlarını yeniden çizdi. Roma ve Milan'daki kariyer performansı kadar Brezilya milli formasıyla sergilediği tutarlılık onu rakipsiz kılıyor. Kazandığı kupa sayısında eşsiz olan Dani Alves ve taktiksel zekasıyla öne çıkan Phillip Lahm bu bölgedeki diğer büyük efsanelerdir.





Sağ Stoper: Franz Beckenbauer (Almanya) — Der Kaiser

Beckenbauer, libero pozisyonunu icat etti. Savunma oyuncusunun da top taşıyabileceğini, oyun kurabileceğini dünyaya o gösterdi. 1972 Avrupa Şampiyonu, 1974 Dünya Şampiyonu olan efsanevi oyuncu, ardından 1990'da teknik direktör olarak ikinci bir Dünya Kupası daha kazandı.





Sol Stoper: Paolo Maldini (İtalya)

AC Milan'da 25 yıl boyunca oynayan Maldini, hem sol bek hem stoper olarak oynayabilmesiyle eşsizdi. Beş Şampiyonlar Ligi ve yedi Serie A şampiyonluğu yaşayan efsane, kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi. Rakibini top kazanmadan, sadece konumlanmayla etkisiz bırakma sanatının ustası olan Maldini'nin en büyük rakipleri Bobby Moore ve Sergio Ramos olarak gösterilir.





Sol Bek: Roberto Carlos (Brezilya)

Sol ayağından çıkan füze gibi şutlarıyla ve soldan yapılan ofansif oyunun sınırlarını zorlamasıyla Roberto Carlos, sol bek tarihinin en çarpıcı ismidir. 1997'de Fransa'ya attığı o imkânsız frikik golü fiziğin sınırlarını da zorladı ve bilim insanları golün geometrisini yıllarca inceledi.





Orta Saha Sağ: Zinedine Zidane (Fransa) — Zizou

Top onun ayağına geldiğinde zaman yavaşlardı. Zidane'ın topa dokunuşu, kontrolü ve vizyonu futbolun estetik zirvesini temsil eder. 1998 Dünya Kupası Finali'nde attığı iki kafa golü ve 2002 Şampiyonlar Ligi Finali'nde attığı volé golü, büyük sahnelerde büyük adamın büyük anları olarak tarihe kazındı. Bu bölgedeki diğer ikonik isimler ise Michel Platini ve Johan Cruyff'tur.



Orta Saha Merkez: Johan Cruyff (Hollanda) — Alçak Tanrı

Cruyff, sadece oyuncu olarak değil futbol felsefesini değiştiren düşünür olarak tarihe geçti. Total futbol anlayışını Ajax ve Hollanda milli takımıyla sahaya taşıdı. Sonradan Barcelona'yı hem oyuncu hem teknik direktör olarak şekillendirdi. Guardiola'nın tüm mirası ona dayanır ve Cruyff olmasa modern futbol olmazdı.





Orta Saha Sol: Andrés Iniesta (İspanya)

2010 Dünya Kupası finalinde 116. dakikada attığı golden fazlası vardı Iniesta'nın. Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye attığı son dakika golü, Tiki-taka'nın beyin mimarı olması, dokuz La Liga ve dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu onu eşsiz kılıyor. Sessiz deha, ısıtmak için sahaya çıkan ama alevleri o yakan adam olarak bilinir. Pas istatistiklerinde eşsiz olan Xavi Hernandez de bu pozisyonun en büyük alternatiflerinden biridir.





Sağ Kanat: Cristiano Ronaldo (Portekiz)

Sekiz yüzü aşkın resmi gol, beş Ballon d'Or ve Premier Lig, La Liga, Serie A'da yaşanan şampiyonluklar onun üç farklı ligde de en iyi olduğunu kanıtlıyor. Ronaldo'nun hikayesi, doğal yetenekten çok mantalite ve çalışmanın zirvesidir. Madeira'dan Manchester'a, oradan Madrid'e uzanan yolculuk; antrenmanın, disiplinin ve zihinsel gücün destanıdır.





Forvet: Pelé (Brezilya)

Üç Dünya Kupası, FIFA tarafından tanınan 1.281 resmi gol ve 17 yaşında Dünya Kupası'nda şampiyon olmak. Pelé'nin büyüklüğünü anlamak için tek bir veriyi bilmek yeterli: Santos onu satmak istediğinde Brezilya hükümeti onu milli hazine ilan ederek transferini yasayla engelledi.





Sol Kanat / Sahte 9: Lionel Messi (Arjantin)

Sekiz Ballon d'Or, Arjantin'le 2021 Copa América ile 2022 Dünya Kupası şampiyonlukları ve Barcelona'da 672 gol, 305 asist. Messi'yi tartışılmaz kılan şey istatistikler değil; oynadığı her maçta, her hafta, yıllarca aynı seviyeyi korumasıdır. Ronaldo insan üstü çalışmayla zirveye çıktıysa, Messi futbolu oynarken çocuk gibi göründüğü için zirveye uçtu.





Büyük Tartışma: Pelé mi Maradona mı?

Bu listeye Maradona dahil edilmedi. Nedeni yetersizlik değil; Pelé'nin Maradona'ya göre üç Dünya Kupası kazanması, daha uzun ve tutarlı bir kariyere sahip olması ile uluslararası arenada daha geniş etki alanı yaratmasıdır. Buna karşın Maradona'nın savunucuları, onun Napoli'yi tek başına İtalya şampiyonu yaptığını, 1986'da Arjantin'i sırtlayarak Dünya Kupası'na taşıdığını, "Yüzyılın Golü"nü attığını ve takımın seviyesini tek başına yükseltme kapasitesinin Pelé'den bile büyük olduğunu vurgular. Maradona bu listede on ikinci adam olarak var olmaya devam ediyor.





Rüya 11 Özet

Futbol tarihinin rüya 11'i kalede Lev Yaşin, savunma dörtlüsünde Cafu, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini ve Roberto Carlos'tan oluşuyor. Orta sahada Zinedine Zidane, Johan Cruyff ve Andrés Iniesta oyunu yönlendirirken, hücum hattında Cristiano Ronaldo, Pelé ve Lionel Messi yer alıyor. Bu efsanevi kadronun teknik direktörlüğünü ise Johan Cruyff üstleniyor.









