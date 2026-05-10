Aziz Yıldırım, 'billboard'lara damga vurdu!

Fenerbahçe'de yeniden başkanlık koltuğuna oturmak için kollarını sıvayan Aziz Yıldırım'ın kampanya sürecinde kullanacağı ana slogan belli oldu.Eski başkan, seçim yarışında taraftara ve kongre üyelerine "BİZİM FENERBAHÇEMİZ..." sloganıyla seslenecek. Bu slogan, sarı-lacivertli camiada bütünleşme ve aidiyet duygusunu ön plana çıkarma hedefleriyle belirlendi.Seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'un dört bir yanındaki billboardlar Aziz Yıldırım'ın afişleriyle donatılmaya başlandı. Afişlerde dikkat çeken en büyük ve en kritik detay ise 'kupa' vurgusu oldu. Uzun süren şampiyonluk hasretine son vermeyi ve Fenerbahçe'yi yeniden kupalarla buluşturmayı vadeden Yıldırım'ın, görsellerde doğrudan 'kupa'yı hedef göstermesi dikkat çekti.Aziz Yıldırım, seçim afişlerinde sadece kupalara değil, Fenerbahçe'nin geleceğine de vurgu yaptı. Yıldırım'ın afişlerde yer alan ve camiaya birlik mesajı veren sözleri şu şekilde:"Bugün birlikte attığımız her adım, evlatlarımıza gururla aktaracağımız bir miras olacak."