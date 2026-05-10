CANLI: Barcelona - Real Madrid

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Barcelona ile Real Madrid, El Clasico'da karşı karşıya geliyor.
CANLI: 2. DEVRE
BARCELONA: 2 / 09' Rashford, 18' Ferran Torres
REAL MADRID: 0
Barcelona: Joan Garcia, Cancelo, Cubarsi, Eric Garcia, Gerard Martin, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Fermin, Rashford, Ferran Torres.
Real Madrid: Courtois, Arnold, Rüdiger, Asencio, Fran Garcia, Camavinga, Tchouameni, Brahim, Bellingham, Vinicius Junior, Gonzalo Garcia.
Marcus Rashford frikikten attı, Camp Nou ayağa kalktı! 🔥🔥 pic.twitter.com/0EWo3Eo7ys
— Sporx (@sporx) May 10, 2026
İLK 11'LER
Barcelona, Real Madrid karşısında El Clasico'da çok rahat!
⚽️Ferran Torres! pic.twitter.com/0soFneHIPq
— Sporx (@sporx) May 10, 2026
