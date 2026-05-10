Barcelona - Real Madrid: 11'ler

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Barcelona ile Real Madrid, El Clasico'da karşı karşıya gelecek. Camp Nou'da TSİ 22.00'de başlayacak mücadelede lider Barcelona, rakibinin 11 puan önünde sahaya çıkacak.



Katalan ekibi, El Clasico'dan galibiyet veya beraberlikle ayrılması halinde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.



S SPORT PLUS YILLIK ÜYELİK SPORX KODUYLA 900 TL İNDİRİMLİ!









11'LER



Barcelona: Joan Garcia, Cancelo, Cubarsi, Eric Garcia, Gerard Martin, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Fermin, Rashford, Ferran Torres.







Real Madrid: Courtois, Arnold, Rüdiger, Huijsen, Fran Garcia, Camavinga, Tchouameni, Brahim, Bellingham, Vinicius Junior, Gonzalo Garcia.













REAL MADRID'DE 7 EKSİK



Real Madrid'de Federico Valverde, Arda Güler, Kylian Mbappe, Rodrygo, Eder Militao, Dani Carvajal ve Ferland Mendy sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almayacak.



BARCELONA'DA 2 EKSİK



Barcelona'da ise Lamine Yamal ile Andreas Christensen'in sakatlıkları nedeniyle forma giymesi beklenmiyor.



