Benjamin Bouchouari: 'Hedefimiz Türkiye Kupası'

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Faslı futbolcu Benjamin Bouchouari, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından 24 yaşındaki oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını anlatan Bouchouari, "Çok önemli bir galibiyet. Öz güven açısından da bizim için burada galip gelebilmek çok değerliydi. Aslında birkaç maçta sizin de bildiğiniz gibi kazanama serimiz vardı. Onu da bitirmiş olduk. Bireysel olarak ilk on 11'de başlamak, son iki maçta bunu devam ettirebilmek çok güzel. Kendi adıma iyi gittiğini düşünüyorum." diye konuştu.
Christ Oulai ile oynamanın sahada işleri kolaylaştırdığını belirten genç oyuncu, "Bugün orta sahada partnerim Oulai'ydi. Gerçekten onunla oynamak büyük bir keyif. Çünkü oyunu gerçekten çok iyi anlayabilen bir oyuncu. Sizin için işleri daha da kolaylaştırabilen bir oyuncu. Bugün onunla beraberdik, gayet iyi olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Süre almanın bir oyuncu için çok değerli olduğunu aktaran Bouchouari, "En önemlisi olabildiğince fazla dakika alabilmek, maç içerisinde sahada kalabilmek, o süreyi alabilmek. Çünkü bir futbolcunun gelişebilmesi için en gerekli olan şey düzenli süre bulabilmesi, olabildiğince maçta görev alabilmesi. Umuyorum bizim için sezon sonu güzel olacak. Gelecek sezonun da neler getireceğini hep birlikte göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği ile oynanacak maça ilişkin ise Benjamin Bouchouari, şunları kaydetti:
"Tabii ki bireysel olarak hedeflerimden bir tanesi Türkiye Kupası'nı kazanabilmek. Aynı zamanda da takımımızın kolektif olarak hedeflerinden şu an için en önemlisi kupayı kazanabilmek. Çünkü bizim adımıza sezonu iyi noktalama fırsatlarımızdan bir tanesi bu. Kupayı kazanabilirsek eğer bizim adımıza gayet iyi bir sezon sonu olacak. Umuyorum da öyle olacak, kazanabileceğimize inanıyorum. Öncelikle tabii ki çarşamba günkü maçı kazanıp sonrasında da finalde yolumuza devam etmemiz gerekiyor."
Benjamin Bouchouari: "Hedefimiz Türkiye Kupası"
Trabzonspor oyuncusu Benjamin Bouchouari, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Faslı futbolcu Benjamin Bouchouari, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray'da Mertens gelişmesi! Geri dönüyor!
-
9
Fenerbahçe'de kalede ilk aday: Jan Oblak
-
8
Beşiktaş - Trabzonspor: 11'ler
-
7
Trabzonspor'da Ernest Muçi pazarlığı
-
6
Selahattin Baki'den Aziz Yıldırım iddialarına cevap
-
5
Konyaspor - Fenerbahçe: 11'ler
-
4
Galatasaray'dan Jonathan Rowe harekatı!
-
3
Sadettin Saran'dan Konyaspor maçına saatler kala açıklama!
-
2
Zeki Murat Göle açıkladı; kadro dışı!
-
1
Galatasaray - Antalyaspor: 11'ler
- 01:43 Dursun Özbek: "Devamı da gelecek"
- 01:39 Benjamin Bouchouari: "Hedefimiz Türkiye Kupası"
- 01:39 Atila Gerin'den Fenerbahçe maçı mesajı!
- 01:35 Recep Uçar'dan Beşiktaş maçı açıklaması
- 01:32 Sami Uğurlu: "En azından bir puanı hak ettik"
- 01:31 Erling Moe: "Geri dönüş için çalışmalar başlamalı"
- 01:28 Mirel Radoi: "Sonuç adil değil"
- 01:23 Stoilov: "İki adım öne çıktık, ilerledik"
- 01:20 Thorsten Fink'ten hakem tepkisi
- 01:15 Okan Buruk, Türkiye'de yerli geleneğini sürdürdü
- 01:10 Galatasaray şimdi gözünü rekora dikecek!
- 01:07 Abdullah Kavukcu'dan Osimhen için transfer sorusuna cevap
- 00:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ı kutladı
- 00:41 Bakan Bak, Galatasaray'ın şampiyonluğunu tebrik etti
- 00:40 Nuri Şahin: "Hak edilmiş bir galibiyet"
- 00:38 Jota Silva: "Böyle bitirmek istemezdim"
- 00:38 İlhan Palut: "İyi değildik, Fenerbahçe'yi kutlarım"
- 00:35 Junior Olaitan: "Çok üzüldüm"
- 00:35 Aleksandar Stanojevic: "Seneye daha güçlü döneceğiz"
- 00:33 Selçuk İnan: "Seneye daha iyisini yapmalıyız"
- 00:30 Kayserispor'dan 11 yıl sonra lige veda!
- 00:27 Kasımpaşa'dan Galatasaray maçı açıklaması!
- 00:20 Fatih Tekke'den Ernest Muçi sözleri
- 00:11 Fred: "Yapmamız gereken bu"
- 00:10 Mario Lemina: "Yüzde 99 kalacağım!"
- 00:08 Wilfried Singo: "Biz iyi bir takımız"
- 00:05 Gabriel Sara: "İnanılmaz hissediyorum, çılgınca!"
- 00:01 Brown: "Taraftarlar şampiyonluğu hak ediyor"
- 00:00 Maruf Güneş: "Galatasaray doymaz!"
- 23:58 Joao Pereira: "Ana hedefimize ulaştık"
- 23:55 Metin Diyadin: "Bütün duam takımı ligde tutmak"
- 23:49 Roland Sallai: "Hep birlikte kutlama zamanı"
- 23:46 Guendouzi: "Önümüzdeki yıl her şeyi yapacağız"
- 23:46 Abdülkerim Bardakcı: "Tarih yazdık, şükürler olsun"
- 23:42 Juventus; bir attı, iki takıldı, üç aldı
- 23:42 Ismail Jakobs: "Çok özgür hissediyorum"
- 23:39 Davinson Sanchez: "Çok zorlu bir sezondu"
- 23:32 İlkay Gündoğan: "Çok özel başarı, özel duygu"
- 23:19 Ertan Torunoğulları: "Sakın ha sezonu sona erdi"
- 23:02 Lucas Torreira: "Galatasaray her şeyin önünde!"
- 23:01 Zeki Murat Göle: "Şampiyonluğu kaybettik üzgünüz"
- 22:57 Mauro Icardi veda mı etti?
- 22:57 Uğurcan Çakır: "Hak edilmiş şampiyonluk"
- 22:53 İstanbul Open'da Final Zamanı
- 22:49 Yunus Akgün: "Bundan sonra 27-28!"
- 22:38 Jhon Duran'dan Galatasaray'a beğeni!
- 22:37 Fatih Tekke'den Sergen Yalçın'a destek; "Yakıştıramadım"
- 22:34 Barış Alper Yılmaz: "Tadını çıkarmam lazım"
- 22:28 Victor Osimhen: "Biz Galatasaray'ız!"
- 22:28 Sergen Yalçın'dan istifa sorusuna yanıt!
- 22:23 Fatih Terim'den şampiyonluk paylaşımı
- 22:18 Okan Buruk: "İnşallah seneye 5!"
- 22:15 Eyüpspor'dan kümede kalma yolunda görkemli sonuç!
- 22:08 Göztepe, evinde kazandı!
- 22:03 Gençlerbirliği'nden mucizevi geri dönüş!
- 21:59 Trabzonspor, Beşiktaş'ı Muçi ile yıktı!
- 21:58 Şampiyon Galatasaray!
- 21:57 Fenerbahçe, Konya'da 3 golle kazandı!
- 21:46 Süper Lig'de küme düşen iki takım belli oldu!
- 21:44 Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber!
Bayern Münih, Wolfsburg'u ateşe attı
Manchester City 3 attı, Arsenal'i nefesini hissettirdi!
Atletico Madrid'e bir şok daha!
Manchester United'ın serisi sona erdi
Brighton, Wolves karşısında rahat kazandı!
Arne Slot'tan değişim sinyali!
Alvaro Arbeloa'dan köstebek sorusuna cevap!
Hansi Flick'ten Real Madrid sözleri!
İnanılmaz olay: Yangın tüpü sıktı, kadro dışı kaldı!
Alvaro Arbeloa'dan Valverde ve Tchouameni için açıklama
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|33
|24
|5
|4
|77
|29
|77
|2
|Fenerbahçe
|33
|21
|10
|2
|74
|34
|73
|3
|Trabzonspor
|33
|20
|9
|4
|61
|36
|69
|4
|Beşiktaş
|33
|17
|8
|8
|57
|38
|59
|5
|Göztepe
|33
|14
|13
|6
|42
|29
|55
|6
|Başakşehir
|33
|15
|9
|9
|56
|34
|54
|7
|Samsunspor
|33
|12
|12
|9
|43
|45
|48
|8
|Rizespor
|33
|10
|10
|13
|44
|50
|40
|9
|Konyaspor
|33
|10
|10
|13
|42
|48
|40
|10
|Kocaelispor
|33
|9
|10
|14
|26
|37
|37
|11
|Alanyaspor
|33
|7
|16
|10
|40
|39
|37
|12
|Gaziantep FK
|33
|9
|10
|14
|42
|56
|37
|13
|Eyüpspor
|33
|8
|8
|17
|30
|45
|32
|14
|Kasımpaşa
|33
|7
|11
|15
|32
|49
|32
|15
|Gençlerbirliği
|33
|8
|7
|18
|33
|47
|31
|16
|Antalyaspor
|33
|7
|8
|18
|32
|55
|29
|17
|Kayserispor
|33
|5
|12
|16
|25
|61
|27
|18
|Karagümrük
|33
|7
|6
|20
|29
|53
|27