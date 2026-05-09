09 Mayıs
Başakşehir-Samsunspor
20:00
09 Mayıs
Beşiktaş-Trabzonspor
20:00
09 Mayıs
Galatasaray-Antalyaspor
20:00
09 Mayıs
Konyaspor-Fenerbahçe
20:00
09 Mayıs
Bochum-Hannover 96
1-1
09 Mayıs
Atletico Madrid-Celta Vigo
19:30
09 Mayıs
Real Sociedad-Real Betis
22:00
09 Mayıs
Cagliari-Udinese
0-181'
09 Mayıs
Lazio-Inter
19:00
09 Mayıs
Lecce-Juventus
21:45
09 Mayıs
Alanyaspor-Kayserispor
20:00
09 Mayıs
E.Braunschweig-Dynamo Dresden
2-1
09 Mayıs
Sevilla-Espanyol
0-015'
09 Mayıs
Nürnberg-Schalke 04
21:30
09 Mayıs
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
0-139'
09 Mayıs
Zulte Waregem-FCV Dender EH
0-139'
09 Mayıs
Club Brugge-St.Truiden
21:45
09 Mayıs
Holstein Kiel-Magdeburg
1-3
09 Mayıs
Sunderland-M. United
0-041'
09 Mayıs
Elche-Alaves
1-1
09 Mayıs
M.City-Brentford
19:30
09 Mayıs
Fulham-Bournemouth
0-041'
09 Mayıs
Brighton-Wolves
2-041'
09 Mayıs
Liverpool-Chelsea
1-1
09 Mayıs
Wolfsburg-Bayern Munih
19:30
09 Mayıs
VfB Stuttgart-Leverkusen
2-147'
09 Mayıs
RB Leipzig-St. Pauli
1-053'
09 Mayıs
Hoffenheim-Werder Bremen
1-049'
09 Mayıs
Augsburg-Mönchengladbach
2-053'
09 Mayıs
Kocaelispor-Karagümrük
20:00
09 Mayıs
Göztepe-Gaziantep FK
20:00
09 Mayıs
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
20:00
09 Mayıs
Eyüpspor-Rizespor
20:00
09 Mayıs
Middlesbrough-Southampton
0-0

İnanılmaz olay: Yangın tüpü sıktı, kadro dışı kaldı!

Marsilya'da Pierre-Emerick Aubameyang'ın kulüp yetkilisine yaptığı uygunsuz şaka nedeniyle kadro dışı bırakıldığı öne sürüldü.

09 Mayıs 2026 16:49
Haber: Sporx.com dış haberler
İnanılmaz olay: Yangın tüpü sıktı, kadro dışı kaldı!
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da son dönemde saha sonuçlarından ziyade yaşanan disiplin sorunu gündeme damga vurdu.

Takımın hücumdaki en önemli isimlerinden Pierre-Emerick Aubameyang, antrenman tesislerinde yaşanan olayın ardından kadro dışı bırakıldı.

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre deneyimli golcü, kulüp yetkililerinden Bob Tahri'ye yaptığı "şaka" nedeniyle teknik heyet ve yönetimin tepkisini çekti.

YANGIN TÜPÜ SIKTI, KADRO DIŞI KALDI

İddiaya göre Aubameyang, Tahri'ye şaka yapmak isterken bir yangın tüpünü üzerine sıktı.

Yaşanan olay sonrası kulüp disiplin kurulu ve teknik ekip harekete geçerken, Gabonlu futbolcunun Le Havre karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldığı belirtildi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
