Fenerbahçe'de başkanlık seçimi süreci devam ederken Aziz Yıldırım, Oğuz Çetin, Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen ile bir araya geldi.
Sarı- lacivertlilerin mevcut durumu ve yapılması planlanan transferler görüşüldü. Yıldırım'ın başkan seçilmesi halinde Oğuz Çetin'i yönetime futbol aklı olarak almayı, Aykut Kocaman'ı ise teknik direktör yapmayı planladığı belirtildi.
KOCAMAN MEMNUN
Daha önce Yüksek Divan Kurulu'nda da benzer mesajlar veren Yıldırım, "Fenerbahçe'de üst akıl aramayalım. Bunları çağırın, oyuncu seçecekler" demişti. Aykut Kocaman ise Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonunu beğendiğini ifade ederek N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Marco Asensio, Anderson Talisca ve Fred ile çok güçlü bir kadroya sahip olunduğunu söyledi.
Aziz Yıldırım futbol aklını belirledi!
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|32
|23
|5
|4
|73
|27
|74
|2
|Fenerbahçe
|32
|20
|10
|2
|71
|34
|70
|3
|Trabzonspor
|32
|19
|9
|4
|59
|35
|66
|4
|Beşiktaş
|32
|17
|8
|7
|56
|36
|59
|5
|Göztepe
|32
|13
|13
|6
|40
|28
|52
|6
|Başakşehir
|32
|14
|9
|9
|53
|34
|51
|7
|Samsunspor
|32
|12
|12
|8
|43
|42
|48
|8
|Rizespor
|32
|10
|10
|12
|44
|46
|40
|9
|Konyaspor
|32
|10
|10
|12
|42
|45
|40
|10
|Kocaelispor
|32
|9
|10
|13
|26
|36
|37
|11
|Gaziantep FK
|32
|9
|10
|13
|41
|54
|37
|12
|Alanyaspor
|32
|6
|16
|10
|37
|38
|34
|13
|Kasımpaşa
|32
|7
|11
|14
|30
|46
|32
|14
|Antalyaspor
|32
|7
|8
|17
|30
|51
|29
|15
|Eyüpspor
|32
|7
|8
|17
|26
|45
|29
|16
|Gençlerbirliği
|32
|7
|7
|18
|30
|45
|28
|17
|Kayserispor
|32
|5
|12
|15
|24
|58
|27
|18
|Karagümrük
|32
|6
|6
|20
|28
|53
|24