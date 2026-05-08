Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova ile İstanbul'da karşılaşacak

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'ndaki maç 3 Haziran Çarşamba günü yapılacak.

08 Mayıs 2026 15:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ümit Milli Futbol Takımı, 3 Haziran Çarşamba günü özel maçta Kosova ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Ümit Milli Takımı, elemelerde Hırvatistan, Ukrayna, Macaristan ve Litvanya ile birlikte H Grubu'nda yer alıyor. Ay-yıldızlılar, 6 maç sonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle Hırvatistan'ın ardından grubunda ikinci sırada bulunuyor.

2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda yer alan Kosova ise oynadığı 7 maçta aldığı 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle İspanya, Finlandiya ve Romanya'nın ardından grubunda dördüncü sırada yer alıyor.

Millilerin Kosova ile oynayacağı özel maç, eylül ve ekim aylarındaki 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Eleme Grubu'ndaki Ukrayna ve Macaristan maçlarına hazırlık niteliği taşıyacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
