08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Karşıyaka ile Petkimspor, gençlerde farklı performans sergiledi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma savaşı veren Karşıyaka ile Aliağa Petkimspor, gençlerde ise Dörtlü Final'e yükseldi. İki İzmir ekibi, gençler yarı finalinde birbirine rakip olacak.

calendar 08 Mayıs 2026 12:26
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon son haftaya küme düşme korkusuyla giren İzmir'in basketboldaki köklü ekipleri Karşıyaka ile Aliağa Petkimspor, gençlerde ise farklı bir performans sergiledi.

Basketbol Gençler Ligi'nde normal sezonu ilk 4 sıra içinde tamamlayan İzmir temsilcileri, şampiyonluk yarışında Dörtlü Final'e kalmayı başardı.

Gençlerde normal sezonu Petkimspor, 15 maçta 13 galibiyetle ikinci; Karşıyaka ise 12 galibiyetle üçüncü sırada tamamladı.

İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde 16-17 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek finallerde iki ekip, yarı finalde birbirine rakip olacak. 16 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak karşılaşmayı kazanan takım, finalde Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.

Gençlerin final organizasyonu öncesinde ise İzmir'in iki takımından birinin Basketbol Süper Ligi'nden düşme ihtimali bulunuyor. Karşıyaka ile Aliağa Petkimspor, ligin son haftasında pazar günü kritik maçlara çıkacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
