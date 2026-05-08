Karşıyaka ile Petkimspor, gençlerde farklı performans sergiledi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon son haftaya küme düşme korkusuyla giren İzmir'in basketboldaki köklü ekipleri Karşıyaka ile Aliağa Petkimspor, gençlerde ise farklı bir performans sergiledi.



Basketbol Gençler Ligi'nde normal sezonu ilk 4 sıra içinde tamamlayan İzmir temsilcileri, şampiyonluk yarışında Dörtlü Final'e kalmayı başardı.



Gençlerde normal sezonu Petkimspor, 15 maçta 13 galibiyetle ikinci; Karşıyaka ise 12 galibiyetle üçüncü sırada tamamladı.



İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde 16-17 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek finallerde iki ekip, yarı finalde birbirine rakip olacak. 16 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak karşılaşmayı kazanan takım, finalde Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.



Gençlerin final organizasyonu öncesinde ise İzmir'in iki takımından birinin Basketbol Süper Ligi'nden düşme ihtimali bulunuyor. Karşıyaka ile Aliağa Petkimspor, ligin son haftasında pazar günü kritik maçlara çıkacak.



