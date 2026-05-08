08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Real Madrid'de köstebek aranıyor!

Real Madrid Yönetimi, yaşanan olayların basına sızdırılmasının ardından kulüp içinde köstebek arıyor.

calendar 08 Mayıs 2026 12:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'de kazan kaynıyor! İspanyol devi, kulüp içerisinde köstebek arayışlarına başladı.

KÖSTEBEK ARANIYOR

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre, Real Madrid, kulüp içerisinde yaşanan olayları basına sızdıran kişiyi arıyor.

Yönetim, yaşananlardan dolayı hayal kırıklığına uğradı ve kulübe olan sadakatin bu kadar düşük olmasına inanamıyor. Futbolcular, çevrelerindeki kişiler ve diğer isimler muhbirlik yaparak kulüp içinde yaşanan her şeyi basına bildirdi. Konuşma kayıtları, kavga haberleri ve saygısızlık örnekleri basında yer aldı.

TUZAK İHTİMALİ

Real Madrid, bu gelişmelerin ardından kulüp içerisinde köstebek arayışlarına başladı. AS'ta yer alan habere göre, yönetimin, bir noktada "köstebeği" bulmak için tuzak kurmayı bile düşündüğü belirtildi.

Federico Valverde'nin kavga ettiği ve bilgi sızdırmakla suçladığı Aurelien Tchouameni'nin ise bu olayla bir ilgisi olmadığı yazıldı.

ARBELOA'NIN MUHBİRİ VINICIUS!

Öte yandan Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa ile yakın bir ilişkisi bulunan Vinicius Juniors'un, İspanyol teknik adamın muhbiri olduğu öne sürüldü.

Brezilyalı yıldızın, Arbeloa olmadığında, soyunma odasında yaşanan her şeyi İspanyol teknik adama ilettiği iddia edildi.

Real Madrid'in soyunma odasında, Vinicius'a karşı yaşanan hayal kırıklığının bu olayla birlikte daha da arttığı belirtilldi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
