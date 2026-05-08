Real Madrid'de köstebek aranıyor!

Real Madrid'de kazan kaynıyor! İspanyol devi, kulüp içerisinde köstebek arayışlarına başladı.



KÖSTEBEK ARANIYOR



İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre, Real Madrid, kulüp içerisinde yaşanan olayları basına sızdıran kişiyi arıyor.



Yönetim, yaşananlardan dolayı hayal kırıklığına uğradı ve kulübe olan sadakatin bu kadar düşük olmasına inanamıyor. Futbolcular, çevrelerindeki kişiler ve diğer isimler muhbirlik yaparak kulüp içinde yaşanan her şeyi basına bildirdi. Konuşma kayıtları, kavga haberleri ve saygısızlık örnekleri basında yer aldı.



TUZAK İHTİMALİ



Real Madrid, bu gelişmelerin ardından kulüp içerisinde köstebek arayışlarına başladı. AS'ta yer alan habere göre, yönetimin, bir noktada "köstebeği" bulmak için tuzak kurmayı bile düşündüğü belirtildi.



Federico Valverde'nin kavga ettiği ve bilgi sızdırmakla suçladığı Aurelien Tchouameni'nin ise bu olayla bir ilgisi olmadığı yazıldı.



ARBELOA'NIN MUHBİRİ VINICIUS!



Öte yandan Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa ile yakın bir ilişkisi bulunan Vinicius Juniors'un, İspanyol teknik adamın muhbiri olduğu öne sürüldü.



Brezilyalı yıldızın, Arbeloa olmadığında, soyunma odasında yaşanan her şeyi İspanyol teknik adama ilettiği iddia edildi.



Real Madrid'in soyunma odasında, Vinicius'a karşı yaşanan hayal kırıklığının bu olayla birlikte daha da arttığı belirtilldi.



